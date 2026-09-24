Тайна Лавры: почему палач Украины до сих пор покоится в сердце нашей святыни

Киево-Печерская лавра на протяжении веков остается эпицентром украинского православия, местом упокоения святых подвижников, выдающихся летописцев, князей и духовных лидеров. Однако, прогуливаясь по территории Верхней лавры, недалеко от величественной Трапезной церкви преподобных Антония и Феодосия Печерских, посетители неизбежно наталкиваются на объект, вызывающий острый когнитивный диссонанс.

Это черный мраморный крест с лаконичной надписью. Под ним покоится Петр Аркадьевич Столыпин – председатель Совета министров Российской империи, убежденный русский националист, архитектор жестких репрессий и человек, чья фамилия стала общим названием для виселиц ("столипинские галстуки") и вагонов для депортированных ("столипинские вагоны").

Как случилось, что государственный деятель, который откровенно презирал украинское национальное движение, запрещал деятельность обществ "Просвита", ограничивал использование украинского языка и считал любые проявления украинской идентичности угрозой целостности империи, был похоронен в самом сердце украинской духовности? Эта могила – не чья-то причудливая ошибка, подчеркивает 24 Канал. Это результат беспрецедентного провала имперских спецслужб, одного рокового выстрела и личного завещания, написанного в предчувствии неминуемой гибели. Чтобы распутать этот исторический узел, необходимо подробно реконструировать события тревожного августа и сентября 1911 года.

Иллюзия абсолютного контроля: Киев накануне трагедии

В конце лета 1911 года Киев временно превратился в политическую столицу Российской империи. Город готовился к масштабным и помпезным торжествам: празднованию 50-летия отмены крепостного права (реформы 1861 года) и открытию величественного памятника императору Александру II на Европейской площади. В Киев прибыли император Николай II с семьей, высший генералитет, министры и иностранные гости. Вместе с царем приехал и Петр Столыпин – человек, который на тот момент фактически держал в руках штурвал огромного государства, пытаясь спасти его от революционного взрыва с помощью радикальной аграрной реформы и беспощадного террора против политических оппонентов.



Петр Столыпин нажил себе немало врагов при жизни / Фото Wikimedia

Политическое положение самого Столыпина в то время было крайне шатким. Он нажил себе врагов со всех сторон: левые радикалы ненавидели его за военно-полевые суды и массовые казни, а правые консерваторы и придворная камарилья – за попытки модернизировать империю и ограничить влияние дворянства. Даже сам Николай II начал уставать от слишком самостоятельного премьера. Окончательно их отношения испортились после того, как Столыпин попытался изгнать из столицы Григория Распутина – фаворита царской семьи. Приезд в Киев должен был стать для премьера шансом восстановить свое влияние, но вместо этого превратился в шаг в пропасть.

Атмосфера в Киеве была наэлектризованной. Меры безопасности казались беспрецедентными: город буквально заполонили агенты Охранного отделения (охранки), жандармы и полицейские, стянутые из разных губерний. За безопасность первых лиц отвечали товарищ министра внутренних дел Павел Курлов, начальник императорской дворцовой охраны Александр Спиридович и руководитель Киевского охранного отделения Николай Кулябко. Однако за фасадом тотального контроля скрывались хаос, ведомственная конкуренция и вопиющая некомпетентность. Кулябко, стремясь выслужиться, сделал роковую ставку на своего тайного информатора – 24-летнего Дмитрия (Мордка) Богрова.

Богров был сыном состоятельного киевского адвоката, выпускником юридического факультета и… двойным агентом. С одной стороны, он принадлежал к анархистам-коммунистам, с другой – с 1907 года работал платным информатором охранки под псевдонимом "Аленский". В августе 1911 года киевские анархисты начали подозревать Богрова в предательстве. Чтобы реабилитироваться перед подпольщиками и избежать смерти от их рук, он решил совершить громкий террористический акт. Богров убедил Кулябка, что в Киев прибыл опасный террорист "Николай Яковлевич", готовящий покушение на Столыпина или министра образования Кассо. Под предлогом необходимости "узнать" террориста в толпе, Богров получил от руководителя киевской охранки пропуск на все торжественные мероприятия, включая парадный спектакль в театре.

Роковой выстрел в опере: хроника убийства

Развязка этой исторической драмы наступила 1 сентября (14 сентября по новому стилю) 1911 года в здании Киевского городского театра (ныне – Национальная опера Украины имени Тараса Шевченко). В тот вечер ставили оперу Николая Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане". В зале собралась вся имперская элита. Император Николай II с дочерьми находился в ложе бельэтажа. Петр Столыпин, одетый в белый летний китель, сидел во втором ряду партера (место № 17), поскольку в первом, как правило, сидела охрана.



План театра и выделенное место, где должен был сидеть Петр Столыпин / Фото ЦПДИАК Украины

Во время второго антракта премьер-министр не пошел в буфет. Он стоял у ограждения оркестровой ямы спиной к сцене, оживленно беседуя с министром императорского двора бароном Владимиром Фредерикс и графом Иосифом Потоцким. Охрана Столыпина в этот критический момент отсутствовала – беспрецедентное нарушение инструкций, которое впоследствии породит множество конспирологических теорий о том, что охранка сознательно позволила убить неудобного премьера.

Именно тогда по проходу между рядами к Столыпину приблизился высокий молодой человек в черном фраке. Это был Дмитрий Богров. Не произнеся ни слова, он вытащил из-под театральной программки бельгийский пистолет системы "Браунинг" и с расстояния двух-трех шагов дважды выстрелил в премьера. Первая пуля попала в правую руку, раздробив кость. Вторая пуля оказалась роковой: она попала прямо в грудь, пробила орден Святого Владимира, рикошетила от креста и глубоко вошла в печень.

Свидетели вспоминали, что Столыпин сохранил удивительное самообладание. Он не упал сразу. Премьер медленно снял окровавленную белую перчатку, положил ее на барьер, расстегнул китель, увидел кровь, а затем тяжело опустился в театральное кресло. Повернув голову к царской ложе, где стоял бледный Николай II, Столыпин поднял раненую руку и широким жестом перекрестил императора, словно прощаясь. В зале поднялась невероятная паника. Богров пытался сбежать, но его схватили офицеры и зрители, едва не разорвав на куски прямо в коридоре театра (через несколько дней, 9 сентября по старому стилю, военно-полевой суд приговорит его к смертной казни, а в ночь на 12 сентября Богрова повесят на Лысой горе в Киеве).



Фото арестованного Дмитрия Богрова / Фото ЦПДИАК Украины

Борьба за жизнь и завещание, написанное кровью

Раненого премьера немедленно вынесли из театра и каретой скорой помощи доставили в частную хирургическую клинику доктора Игнатия Маковского на Маловолодимирской улице, 33 (современная улица Олеся Гончара). В Киев срочно вызвали лучших светил медицины. Профессора Цейдлер, Рейн и Афанасьев круглосуточно боролись за жизнь высокопоставленного чиновника. В первые дни казалось, что крепкий организм 49-летнего Столыпина победит: он был в сознании, диктовал письма и интересовался государственными делами. Однако пуля, застрявшая в печени, вызвала сильное воспаление. 4 сентября состояние резко ухудшилось, начался перитонит. Вечером 5 сентября (18 сентября по новому стилю) 1911 года в 22:12 Петр Столыпин скончался.

И именно в этот момент перед императором и семьей встал главный вопрос: где похоронить человека такого ранга? Логично было бы предположить, что тело премьер-министра перевезут в столицу империи – Санкт-Петербург, чтобы похоронить в Александро-Невской лавре, либо же в его родовое имение в Кольноберже (современная Литва). Однако ответ таился в документе, который Столыпин составил за пять лет до киевских событий.

В августе 1906 года эсеры-максималисты устроили ужасный взрыв на даче Столыпина на Аптекарском острове в Петербурге. Тогда погибло около 30 человек, а двое детей премьера – 14-летняя дочь Наталья и 3-летний сын Аркадий – получили тяжелые увечья. Сам Столыпин чудом не пострадал, но осознал, что охота на него не прекратится. Вскоре после этого он написал завещание, первая строка которого звучала короткая, безапелляционно и жутко: "Я завещаю похоронить меня там, где меня убьют".

Поскольку смерть настигла его в Киеве, вдова Ольга Борисовна настояла на безоговорочном исполнении последней воли мужа. Император Николай II дал согласие. Выбор конкретного места захоронения в пределах Киева был продиктован имперской идеологией. Киево-Печерская лавра считалась главной православной святыней Юго-Западного края. Более того, место для могилы выбрали не случайно: Столыпина решили похоронить возле Трапезной церкви, рядом с могилами генерального судьи Василия Кочубея и полтавского полковника Ивана Искры. В российской имперской парадигме Искра и Кочубей считались "мучениками за русскую идею", ведь они донесли Петру I на гетмана Ивана Мазепу и были за это казнены. Похороны Столыпина рядом с ними имели глубокий символический подтекст: он тоже позиционировался как "мученик", отдавший жизнь за единство Российской империи на ее юго-западных рубежах.

9 сентября (22 сентября по новому стилю) 1911 года под звон лаврских колоколов, в присутствии воинских подразделений и высшего духовенства, гроб с телом Петра Столыпина опустили в киевскую землю.



Могила Петра Столыпина на территории Лавры / Фото "Вечерний Киев"

Могила в эпоху деколонизации: современный контекст и дискуссии

Прошло более века. Российская империя распалась в пламени революции. Советский Союз, пришедший ей на смену, уничтожил множество памятников на территории Лавры. Могила Столыпина также пострадала: в 1960-х годах надгробный крест сняли, а само захоронение заасфальтировали, пытаясь стереть память о царском министре. Лишь в 1989 году, на волне "перестройки", при содействии российского художника Ильи Глазунова, могилу разыскали и восстановили на ней мраморный крест.

Сегодня, в 2026 году, Киево-Печерская лавра окончательно вернулась под контроль государства, став настоящим Национальным заповедником, свободным от деструктивного влияния Русской церкви. И именно в этих новых реалиях наличие могилы Столыпина в Лавре вызывает самые острые дискуссии среди историков, политиков, юристов и широкой общественности.

С одной стороны, с точки зрения законодательства об охране памятников, это аутентичное историческое захоронение, свидетельство сложной эпохи, которое нельзя просто так уничтожить. С другой стороны – это могила деятеля, который был олицетворением антиукраинской политики, который систематически уничтожал украинскую идентичность и считал украинские земли неотъемлемой провинцией России. Есть ли место такому деятелю в главной национальной святыне независимой Украины, которая ведет экзистенциальную войну против потомков той самой империи?

Еще в конце 2023 года руководство Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", в частности его генеральный директор Максим Остапенко, озвучило беспрецедентную, но вполне логичную в условиях войны идею: включить останки Петра Столыпина в обменный фонд с Российской Федерацией. Аргументация этого предложения безупречна в своей исторической справедливости: если для современной путинской России Столыпин является выдающимся государственным деятелем, кумиром и идолом имперского величия (ему ставят памятники в России, его цитирует российская пропаганда), то пусть Москва забирает его прах. Взамен Украина требует возвращения живых украинских военнопленных, незаконно осужденных героев или депортированных граждан. Эта идея, хотя и сложна для реализации с точки зрения международного гуманитарного права, идеально отражает отношение современных украинцев к имперскому наследию: мы готовы отдать мертвых палачей прошлого, чтобы спасти своих живых героев настоящего.

История захоронения Петра Столыпина в Киево-Печерской лавре – это гораздо больше, чем просто рассказ об успешном террористическом акте или смерти высокопоставленного чиновника. Это глубокая историческая драма о том, как империя пыталась закрепить свое присутствие на украинских землях, используя даже смерть своих лидеров в качестве идеологического инструмента. Один выстрел анархиста в киевской опере и одна строчка в старом завещании оставили нам это сложное, противоречивое наследие. Сегодня черный крест у Трапезной церкви служит не столько местом почитания, сколько наглядным уроком истории: ни репрессии, ни военно-полевые суды, ни террор не способны спасти империю, обреченную на исторический крах. А украинская земля, видавшая многих завоевателей, в конечном итоге сама решает, что делать с их прахом.