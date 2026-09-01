Тайна "Иловского городища": во Львовской области ученые обнаружили неизвестное средневековое сооружение

Древнеславянские святилища веками хранят тайны. Но современные раскопки способны полностью перевернуть устоявшиеся версии историков.

В ходе масштабных исследований на территории памятника "Иловское городище-святилище", расположенного в селе Илов Стрыйского района Львовской области, ученые раскрыли уникальное сооружение, которое долгое время считали древним языческим капищем для поклонения божествам. Однако новые находки показали: назначение объекта было совсем другим, сообщили в ЛОР.

Что обнаружили под слоем почвы

Исследования памятника продолжаются с 2023 года совместными силами заповедника "Стильское городище" и Института украиноведения им. И. Крипякевича НАН Украины под руководством историка Андрея Гавинского. В этом сезоне археологам удалось полностью освободить древнее сооружение от метровой насыпи грунта.

Исследование объекта / Фото ЛОР

Перед учеными предстала массивная каменная П-образная конструкция размером 7 на 3,5–4 метра, примыкавшая непосредственно к оборонительному валу. Внутри каменного цоколя обнаружили остатки сильно обожженных бревен и досок, что свидетельствует о масштабном пожаре в прошлом.

Загадка древнего городища

Внутри засыпки исследователи наткнулись на артефакты сразу двух эпох – периода энеолита (медно-каменного века) и времен княжеской эпохи. Собранные доказательства указывают на то, что вместо места для жертвоприношений и идолов здесь стояла прочная средневековая деревянная башня на каменном фундаменте, которая выполняла сторожевую или оборонительную роль в структуре всего комплекса.

Именно Иливское городище-святилище датируется VIII–X веками (с первыми следами поселений еще во II–V веках), поэтому новые детали помогут ученым точно воссоздать, как на самом деле жили и защищали свои земли предки на землях Галичины.