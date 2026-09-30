Здесь Александр Македонский мог сидеть на уроках Аристотеля: археологи раскопали его школу

До того как Александр Македонский начал походы, изменившие карту античного мира, он был подростком, которого отец отдал на обучение к одному из самых известных философов в истории. Аристотель обучал будущего царя в Миэзе – и теперь археологи все лучше понимают, как могло выглядеть это место.

Недалеко от современной Наусы на севере Греции исследователи раскапывают огромный комплекс середины IV века до нашей эры. Здесь уже обнаружили учебные помещения с каменными скамьями, палестру для физических упражнений, стадион, длинный крытый портик и даже залы, где молодые македоняне могли вместе устраивать пиры, пишет Culture.

Греческое Министерство культуры называет комплекс "Царским гимназием Миэзы". Новые археологические данные, по словам ведомства, усиливают его идентификацию с гимназием, где Аристотель обучал юного Александра и других представителей македонской царской элиты. Это особенно интересно тем, что об обучении Александра в Миезе люди знали почти две тысячи лет из письменных источников. Теперь наряду с текстами античных авторов появляются стены, полы, скамьи и даже письменные принадлежности людей, живших в то же время.

Что нашли в месте, где мог учиться Александр Македонский?

Раскопки комплекса в нынешнем формате начались в 2014 году под руководством археолога Ангелики Коттариди. Территория исследования занимает около трех гектаров, а сам гимнасий датируется серединой IV века до нашей эры – периодом правления отца Александра, Филиппа II. Особое значение приобрела восточная часть комплекса, где археологи исследуют так называемый "Дидаскалион" – учебную зону. Именно там удалось определить помещения, которые интерпретируются как лекционные или учебные залы с каменными скамьями.

Ученые нашли школу Александра Македонского / Фото Unsplash

Есть и гораздо более мелкая находка, которая придает всей истории почти бытовой характер. В комплексе обнаружили четыре стилуса – инструменты, которыми писали на покрытых воском табличках. Министерство культуры Греции ранее назвало их стилусами, которыми могли пользоваться ученики Аристотеля во время учебных занятий. Это не означает, что археологи могут определить, кому именно принадлежал каждый предмет, но они происходят из среды царского гимназия того времени.

Гимназия была гораздо больше, чем современное представление о школе. Образование молодых македонских аристократов сочетало интеллектуальную подготовку с физическими упражнениями и военным обучением. Археологи обнаружили здесь палестру, стадион, портики и так называемый ксистос – крытую галерею для тренировок длиной около 200 метров.

Молодые представители влиятельных македонских семей в этом гимнасии не только занимались физической подготовкой, но и осваивали военное дело. Еще одна находка показывает, что жизнь будущей элиты не ограничивалась лекциями и тренировками.

В "Дидаскалионе" археологи обнаружили комплекс площадью более 160 квадратных метров с центральной прихожей и двумя андронами – залами для пиров и симпозиев. В обоих помещениях сохранились мозаичные полы и возвышения для клинообразных лож, на которых мужчины лежали во время трапезы. В каждом андроне было место для десяти таких лож, то есть два помещения могли одновременно принять не менее 20 участников, пишет Министерство культуры Греции. Качество мозаик привлекло особое внимание исследователей: по технике исполнения они очень похожи на полы царского дворца в Эгах. Это еще одна деталь, которая подчеркивает связь комплекса с македонской царской элитой.

Откуда известно, что Аристотель действительно обучал Александра именно в Миэзе?

О Миезе как месте обучения Александра сообщает еще Плутарх в "Жизни Александра". По его словам, Филипп II не хотел доверять образование сына обычным учителям и пригласил Аристотеля. Для занятий царь выделил место возле святилища нимф вблизи Миезы. Плутарх даже писал, что в его времена там показывали каменные сиденья Аристотеля и тенистые аллеи, по которым тот ходил. Аристотель прибыл обучать Александра примерно в 343 году до нашей эры, когда будущему завоевателю было около 13 лет.

Вместе с ним учились другие юноши из самых влиятельных македонских семей – люди, часть которых позже отправилась с Александром в его походы. Именно здесь кроется важный археологический нюанс. Античные тексты прочно связывают Миезу с Аристотелем и Александром, но не найдена ни одна надпись, которая прямо называла бы раскопанные ныне помещения "школой Александра".

Зато совпадает целый ряд признаков: датировка временем Филиппа II, огромный масштаб комплекса, его функция как места обучения молодой македонской элиты, близость к известному по источникам месту школы Аристотеля и архитектурные параллели с царскими сооружениями в Эгах.