Мужчина залез в огромный кувшин, спасаясь от нападения: он пробыл там 1600 лет

Античная драма, которая по своей напряженности затмевает голливудские блокбастеры, раскрылась в ходе раскопок в Болгарии. В руинах древнеримской колонии Деултум, недалеко от современного Бургаса, археологи наткнулись на находку, от которой стынет кровь в жилах.

На дне гигантского керамического кувшина ученые обнаружили полный человеческий скелет. Молодой человек погиб около 1600 лет назад, сжимая между коленями боевой железный нож, пока его город сжигали дотла, сообщает Live Science.

Трагедия развернулась примерно в 400 году нашей эры, когда римские провинции погрязли в кровавых набегах готов и гуннов. Во время внезапного штурма горожане в панике загоняли скот за городские стены, теряя под ногами бронзовые монеты.

Юноша, чье имя стерлось с течением веков, спрятался в фортификационной башне у западных ворот крепости. Когда пламя охватило перекрытие, он прыгнул в пустой долиум – огромный метровый сосуд для вина или масла, который казался надежным каменным укрытием. С собой он взял только оружие: один клинок засунул за пояс, а другой крепко держал наготове, готовясь защищать жизнь, если враги заглянут внутрь.

Последнее укрытие от нападения / Фото Archaeologia Bulgarica

Однако железный кувшин превратился в смертельную ловушку. Вокруг бушевал настоящий ад: плавилось стекло, обрушивалась раскаленная черепица, а стены покрывались черной копотью.

Поскольку пепел обнаружен даже под скелетом, археологи предполагают, что юноша прятался уже в задымленном помещении и, скорее всего, быстро задохнулся угарным газом. Положение его костей напоминает позу спящего человека – он даже не пытался выбраться наверх.

Самая трогательная деталь открылась во время анализа строительных слоев. Когда нападавшие отступили, уцелевшие жители вернулись, чтобы восстанавливать город. Они просто сравняли пепелище с землей, засыпали руины строительным мусором и уложили новый каменный пол поверх башни, даже не подозревая, что прямо под их ногами в винной посудине навеки покоился их юный защитник. Тело пролежало в небытии более шестнадцати веков, пока исследователи не сдвинули слой пыли, чтобы вернуть миру забытую историю последнего сражения.