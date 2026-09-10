66,5 миллиона лет назад здесь бродил тираннозавр: теперь можно буквально пройти по его следам

Тираннозавра обычно представляют с помощью костей, реконструкций скелетов и сцен охоты. Но новая находка дает другой вид доказательства – не того, каким он был с анатомической точки зрения, а того, как именно он передвигался по земле 66,5 миллиона лет назад.

Ученые из США и Великобритании описали первую известную тропу следов, которую, вероятно, оставил взрослый тираннозавр рекс. Исследование опубликовано в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Речь идет о тропе длиной примерно 7 метров. Она состоит из четырех трехпалых следов, найденных в формации Хелл-Крик на юго-западе Северной Дакоты. Каждый отпечаток имеет длину около метра.

Что именно обнаружили палеонтологи?

Следы обнаружили в 2025 году на федеральной земле, находящейся в ведении Лесной службы США, недалеко от Мармарта, Северная Дакота.

На тропе сохранились два левых и два правых следа, а длина шага составляла примерно 13 футов. Исследователи считают, что, скорее всего, эти отпечатки оставил именно тираннозавр. На это указывают их исключительный размер, узкая трехпалая форма, а также большой объем окаменелостей Tyrannosaurus rex, найденных в этой местности.

Здесь когда-то бродил динозавр Tyrannosaurus rex / Фото ljmu

Ранее отдельные следы уже приписывали взрослым тираннозаврам. Но теперь ученые впервые описали не один изолированный отпечаток, а последовательность следов, то есть дорожку, которая позволяет оценить движение животного.

Кости дают нам огромное количество информации об этих животных, но следы фиксируют момент их поведения. С помощью следов мы можем на самом деле следить за животным, когда оно двигалось по ландшафту. Это невероятная редкость для тираннозавра рекса,

– сказал Тайлер Лайсон, старший куратор по палеонтологии позвоночных в Денверском музее природы и науки.

Как быстро двигался тираннозавр?

По следам исследователи смогли оценить темп движения животного. По их расчетам, тираннозавр шел со скоростью около 4 миль в час. Это примерно соответствует быстрой ходьбе человека. То есть этот конкретный след не свидетельствует о погоне или беге.

Она скорее фиксирует обычное передвижение большого хищника по древнему ландшафту. Для палеонтологов это важно, поскольку кости показывают строение тела, но не всегда позволяют напрямую увидеть поведение. Следы, напротив, представляют собой короткую "фотографию" движения: где животное ступало, какова была длина шага и как оно распределяло вес во время ходьбы.

Как исследовали следы?

Команда использовала высокоточное 3D-сканирование поверхности, чтобы задокументировать каждый отпечаток и всю тропу. Цифровые модели позволяют рассматривать следы в деталях, сравнивать их между собой и создавать физические 3D-копии.

Технологии, которые мы можем применять в цифровую эпоху, позволяют моим коллегам сканировать следы в полевых условиях, а затем отправлять мне 3D-данные для визуализации на моем компьютере и в виртуальной реальности, что позволит мне рассмотреть все так же внимательно, как они это делали лично,

– сказал Питер Фолкингем, профессор палеобиологии в Ливерпульском университете имени Джона Мурса и ведущий автор описания.

К работе присоединились исследователи Денверского музея природы и науки Эван М. Тамез-Галван и Антуан Д. Берковичи. Кент М. Хапс обнаружил место с следами, Лайсон руководил полевыми работами, Тамез-Галван проводил сканирование поверхности, а Фолкингем возглавил описание находки.

Как учитель, я всегда говорю ученикам, что наука начинается с любознательности и тщательного наблюдения. Я никогда не думал, что это может привести меня к такому открытию,

– утверждает Кент М. Хапс, учитель средней школы Нортгленн и соавтор статьи.

Что будет с находкой дальше?

Три следа планируют извлечь этой осенью и доставить в Денверский музей природы и науки для подготовки и дальнейшего исследования. Предварительно работы запланированы на октябрь. Поскольку место находки удалено, следы придется забирать с помощью вертолета.

В музее также планируют рассказывать посетителям о ходе этой операции. Для науки эта тропа важна не только как редкий след знаменитого динозавра. Она дает возможность увидеть тираннозавра не как музейный скелет, а как живое существо, которое когда-то просто шло по древней поверхности – и оставило после себя несколько шагов, сохранившихся на миллионы лет.