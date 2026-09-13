Тысяча сов оккупировала городок в Сербии: людям приходится шептать, чтобы не вызвать катастрофу

Представьте себе обычную городскую площадь в Европе: уютные кафе, брусчатка, фонари. Почти идиллическая картина, если бы не сотни взглядов янтарных глаз, которые смотрят на вас буквально отовсюду.

Крошечный сербский городок Кикинда у румынской границы каждую зиму переживает настоящее мистическое преображение. Вместо голубей или ворон здесь господствуют бесшумные пернатые убийцы, сообщает Discover wildlife.

На клочке земли в самом сердце города собирается крупнейший в мире дикий "парламент" ушастых сов. Более 850 смертоносных охотников занимают ели, каштаны и парковые аллеи, превращая центр города в декорацию к мрачному фэнтези.

В дикой природе увидеть ушастую сову – невероятная удача. Это скрытные лесные призраки, которые прячутся в глухих зарослях. Но на севере Сербии законы природы нарушились: более 35 тысяч этих хищников каждую зиму слетаются поближе к человеческим жилищам.

Сотни сов оккупировали Кикинду: смотрите видео

Причина простая и в то же время жестокая: окружающие поля абсолютно "голые", деревья там вырублены, а после сбора урожая на пашне кишат миллионы жирных грызунов. Городские парки и скверы Кикинды оказались идеальным оазисом – теплым, защищенным от ветра форпостом, куда не доберутся большие хищники.

Днем город погружается в напряженный дзен: птицы дремают прямо над головами прохожих, буквально облепив ветки десятками на каждом дереве. Однако только что солнце касается горизонта, покой "взрывается". Более восьми сотен хищников расправляют крылья с размахом под метр, кружат над крышами домов и взмывают в ночное небо. На скорости до 80 км/ч эти бесшумные убийцы, способные уловить шуршание мыши за полтора километра, летят устраивать кровавый пир на фермерских угодьях, очищая поля от тонны вредителей каждую ночь.

Еще несколько десятилетий назад местные жители с ужасом относились к такому соседству. Уханье в темноте считали предвестником смерти, а птиц безжалостно преследовали. Ситуацию изменил сербский орнитолог Милан Ружич, который доказал крестьянам: совы – лучшая бесплатная защита урожая, которая бережет тонны зерна лучше любого яда.

Сегодня Кикинда не просто гордится крылатыми соседями – город буквально фанатеет от них. Каждый ноябрь здесь устраивают громкий "Месяц сов", на который съезжаются туристы со всего мира, а сувенирные лавки завалены совиным мерчем.