Люди и тасманийские дьяволы на протяжении десятков тысяч лет пользовались одной пещерой

Название "тасманийский дьявол" сегодня звучит так, будто это животное всегда было связано исключительно с Тасманией. На самом деле десятки тысяч лет назад дьяволы обитали и на материковой Австралии –, причем, судя по всему, гораздо ближе к людям, чем считалось ранее.

В пещере Джуукан-2 на северо-западе Австралии исследователи обнаружили останки тасманийских дьяволов разного возраста, отмечает Smith sonianmag. Фрагмент зуба происходит из слоя возрастом примерно 42 500 – 47 100 лет, а часть нижней челюсти с двумя молярами – из отложений возрастом около 6900 – 7300 лет.

Эта же пещера была стоянкой людей, следы их присутствия здесь датируются примерно 46 тысячами лет, а среди находок есть орудия труда, бусины из ракушек и даже заплетенные человеческие волосы. Теперь археологи предполагают, что люди и тасманийские дьяволы на протяжении тысячелетий могли регулярно посещать одно и то же место.

Почему тасманийские дьяволы приходили к людям?

Ответ, скорее всего, был очень практичным – еда. Тасманийские дьяволы – падальщики. Они могут охотиться на валлаби, птиц и другую добычу, но значительную часть рациона составляют останки погибших животных. Для них человеческое поселение могло быть стабильным источником пищи.

Тасманийские дьяволы тысячи лет приходили к человеческим поселениям / Фото unsplash

В Джуукане-2 исследователи каталогизировали более 8000 костей животных. Примерно 1000 из них имеют следы жевания или грызения. Большинство повреждений оставили грызуны, однако по меньшей мере десять костей имеют следы, соответствующие зубам тасманийского дьявола.

Эти кости относятся к очень широкому периоду – от примерно 47 тысяч лет назад до начала голоцена около 11 600 лет назад. То есть речь идет не об одном случайном появлении животного рядом с людьми, а о явлении, которое могло повторяться на протяжении тысячелетий.

Мы нашли много доказательств наличия костей, которые жевали и переваривали дьяволы, что свидетельствует о том, что дьяволы имели доступ к падали, накопленной людьми, – рассказал палеонтолог и зооархеолог Тимоти Черчилль из Университета Нового Южного Уэльса.

Исследователи также изучили 263 перетравленных фрагмента костей. Часть из них была слишком большой, чтобы ее могли проглотить мелкие местные хищники – например, кволы или мульгары. Зато их размер хорошо соответствует тому, что мог переварить большой сумчатый хищник, подобный тасманийскому дьяволу.

Могли ли дьяволы фактически "убирать" за людьми?

Исследователи предполагают, что тасманийские дьяволы могли приходить к человеческим стоянкам после разделки добычи и съедать остатки мяса и костей. Черчилль даже называет их своеобразными "местными уборщиками". "Дьяволы были местными уборщиками.

Где были найдены окаменелости тасманийского дьявола / Фото Archaeology in Oceania

Они питались гниющим мясом, что снижало риск заболеваний. Наличие мусороуплотнителя на четырех ногах, который бы бегал вокруг, безусловно, было бы преимуществом", – пояснил Тимоти Черчилль. Это не означает, что люди приручили тасманийских дьяволов или намеренно их кормили.

Скорее речь идет о соседстве, выгодном прежде всего самим животным: они могли регулярно возвращаться туда, где оставалась доступная пища. Такое поведение хорошо объясняет, почему следы зубов дьяволов нашли именно на костях животных, которые скапливались в местах человеческой деятельности.