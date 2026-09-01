Школьники приехали на необитаемый остров и нашли то, что пролежало под землей около 1000 лет

Группа учеников и преподавателей престижной частной школы Гордонстоун, в которой в свое время учился король Великобритании Чарльз III, сделала важное историческое открытие. Во время полевой археологической экспедиции на безлюдном острове Свона, входящем в состав Оркнейского архипелага, подростки наткнулись на фундамент древнего сооружения.

Ученые определили, что это раннесредневековая церковь викингов X–XI веков. Это важная находка, изучение которой может дать много информации, сообщает Independent.

Экспедиция на край земли

Остров Свона расположен примерно в 11 километрах к северу от побережья Шотландии. Сегодня здесь нет постоянного населения – единственными обитателями этого клочка суши остается одичавшее стадо большого рогатого скота.

Десять учеников провели на острове шесть дней в спартанских условиях: команда поселилась в заброшенном каменном коттедже, где никто не жил уже почти столетие. На острове полностью отсутствует электричество, питьевую воду приходилось вручную качать из старинного каменного колодца, а посуду мыли прямо в морской воде на побережье.

Археологическая находка школьников / Фото Gordonstoun/PA Wire

Поездку организовал школьный наставник Дэн Маклин совместно с экспертами Оркнейского исследовательского центра археологии (Orca).

Как нашли тысячелетний алтарь

Единственной подсказкой для исследователей была старая карта местности, на которой сохранилось упоминание о полуразрушенном объекте под названием "Двойная церковь". Долгое время считалось, что имеющиеся каменные стены принадлежат обычному хозяйственному сооружению более поздних веков, которое местные фермеры многократно перестраивали.

Ситуация изменилась, когда подростки вместе со специалистами прокопали первый пробный шурф и расчистили слой почвы и сорняков. Под более поздней кладкой они обнаружили каменную ступеньку, которая вела непосредственно к первоначальному алтарю.

Скандинавское происхождение часовни подтверждает ряд характерных признаков: ее стены возведены из массивного дикого камня методом сухой кладки без использования глиняного или известкового раствора, что было типично для скандинавских строителей, а планировка и ориентация фундамента полностью совпадают с другими известными церквями эпохи викингов. Кроме того, на это указывает окружающий оборонительный ландшафт – рядом со сооружением сохранились каменные насыпи и защитная стена, которая надежно перекрывала прямой доступ к месту высадки на берег.

Новый взгляд на историю Оркнейских островов

Помимо раскопок самой часовни, студенты исследовали круглый ров неподалеку – предположительно, место сигнального маяка викингов, предупреждавшего о приближении вражеских драккаров, а также зафиксировали следы доисторического поселения в глубине острова.

Руководитель проекта от организации Orca Пол Кларк подчеркнул, что до этого лета остров Свона практически не изучался профессиональными историками. В настоящее время все взятые на месте органические и почвенные пробы переданы в лабораторию. Радиоуглеродное датирование поможет установить точный возраст часовни и детально реконструировать религиозную жизнь викингов на севере Шотландии.