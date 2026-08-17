Куда улетают аисты из Украины: почему их дальний путь превращается в борьбу за жизнь

В конце лета небо над Украиной меняется. Аисты, которые еще недавно сидели в гнездах или бродили по полям в поисках пищи, вдруг начинают собираться в большие стаи. Для людей это один из самых заметных признаков того, что теплая пора подходит к концу.

Пустые гнезда после их отлета всегда выглядят немного грустно. Для самих птиц это не прощание, а часть древнего маршрута, который повторяется из года в год. Они летят туда, где смогут пережить холода и найти достаточно корма, сообщает 24 Канал.

Первые стаи перелетных птиц можно увидеть еще в конце лета. Последние улетают до конца октября, аисты отправляются в путь, который может длиться неделями и простираться на тысячи километров.

Как работают биологические часы у аистов?

Аисты не ждут календарной осени так, как это делают люди. Их ритм запускают природные сигналы – прежде всего сокращение светового дня и изменение окружающих условий. Когда дни становятся короче, а пищи в полях, на лугах и у водоемов становится меньше, птицы постепенно готовятся к отлету.

Как аисты улетают в теплые края: смотрите видео

Для них главное – не сам холод, а возможность найти пищу. Если корма становится мало, оставаться опасно. В такие моменты срабатывает то, что можно назвать памятью поколений, пишет Ej.

Птицы как будто "знают", куда нужно двигаться, где можно отдохнуть и где будет больше шансов пережить зиму. Их маршрут не выдуман – он передается как часть естественного ритма вида. Именно поэтому аисты собираются не хаотично. Большие стаи, которые люди видят перед отлетом, – это подготовка к долгому пути, где важны не только сила птицы, но и погода, ветер и места для остановок.

Как и сколько длится перелет?

Путь может длиться от нескольких недель до месяца. Все зависит от маршрута, погоды и того, помогает ли птицам попутный ветер. Если ветер благоприятный, перелет может сократиться. Если нет – путь становится тяжелее и длиннее. Птицам нужно не только лететь, но и находить безопасные места для отдыха и питания.

Одно из таких мест – национальный парк Маниас в Турции. Его называют настоящим птичьим раем. Здесь, на озере, перелетные птицы останавливаются перед дальнейшим путешествием, восстанавливают силы и продолжают путь. В период миграции сюда прилетают птицы из разных стран. На озере можно увидеть около 300 видов, и это повторяется каждый год. Именно поэтому Маниас привлекает не только ученых и орнитологов, но и туристов, которые приезжают посмотреть на это природное зрелище. Чтобы не пугать птиц, наблюдать за ними разрешается только со специальной башни. Озеро имеет статус заповедника с 1959 года, ведь для перелетных птиц такие места могут быть вопросом выживания.

Как выглядят "теплые края": смотрите видео

Куда они летят и что там делают?

Во время миграции часть птиц направляется на восток, в сторону Индии, а часть – на запад, в Африку. Для украинских аистов такой путь означает долгий перелет через несколько стран и природных зон, где нужно найти пищу, избежать опасностей и добраться до места зимовки. В более теплых регионах они не "отдыхают" в человеческом понимании.

Они просто живут там, где есть корм и нет зимних условий, затрудняющих выживание. Главная задача – пережить холодный сезон и сохранить силы для возвращения. Миграция обходится дорого: по словам специалистов, пережить ее удается не всем птицам. Часть гибнет в пути – из-за истощения, погодных условий, нехватки безопасных мест для остановки или из-за людей. В некоторых странах перелетные птицы до сих пор становятся добычей браконьеров. Весной аисты снова возвращаются. Гнезда, которые всю зиму казались пустыми и заброшенными, оживают. И тогда становится ясно, что их осенний отлет – не конец истории, а лишь половина большого круга.