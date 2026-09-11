Молот Тора, слитки и монеты англосаксов: как датчанин нашел 1000-летний клад прямо во дворе

Обычные строительные работы возле дома в датском городке Ребильд обернулись событием, достойным исторического блокбастера.

Хозяин усадьбы решил обновить террасу на заднем дворе и приступил к раскопкам, когда лезвие лопаты наткнулось на древнюю керамику. Под слоем земли оказался гигантский клад эпохи викингов весом 18,5 килограмма, закопанный в землю примерно тысячу лет назад, сообщает NOS.

Глиняный кувшин, набитый драгоценностями

Мужчина собственноручно извлек на поверхность около 700 отдельных ювелирных изделий, слитков и фрагментов металла. Около 320 предметов общей массой 6,4 килограмма неподвижно лежали внутри массивного глиняного кувшина, в котором их изначально спрятали в землю.

Остальные более 12 килограммов серебра со временем были вымыты грунтовыми водами и раздавлены давлением земли вокруг места находки.

Ценная находка во дворе / Фото NOS

Молот Тора и география походов

Состав найденного клада поражает широтой международных связей скандинавских мореплавателей и буквально рисует карту их дальних походов. Среди массивных литых слитков и изящных плетеных браслетов ученые обнаружили 47 целых монет и сотни обломков платежного серебра.

Настоящим ключом к датировке стали редкие англосаксонские пенни времен короля Эдварда Старшего, сына легендарного Альфреда Большого, которые позволили исследователям безошибочно отнести тайник к бурному началу X века. Рядом с британскими монетами сверкали отчеканенные арабским шрифтом серебряные дирхамы – яркое свидетельство того, насколько свободно викинги курсировали по речным торговым артериям вплоть до богатых рынков Багдадского халифата.

Особое место среди металлического рассыпа занимает крошечная культовая подвеска в форме Молота Тора, сакральный Мьельнир, который служил владельцу грозным оберегом в смертельных сражениях. Львиную долю находки составлял так называемый "хаксильвер" – изрезанные топором браслеты, кольца и слитки, которыми скандинавские воины расплачивались исключительно на вес.

Теперь бесценные артефакты отправляются в лаборатории ведущих реставраторов Дании для бережной очистки, а сам владелец усадьбы, согласно местному закону о национальном наследии Danefæ, вскоре получит солидное вознаграждение за открытие века.