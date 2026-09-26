Пять пушистиков устроили ад у берегов Антарктиды: 40-летняя война людей против армии кошек

В истории биологических катастроф есть немало примеров человеческой легкомысленности. Однако трагедия, разыгравшаяся на субантарктическом острове Мерион в Индийском океане, стоит особняком.

В 1949 году на этот суровый клочок суши площадью около 290 квадратных километров высадился необычный "десант" – всего пять обычных домашних кошек.

Цель людей казалась сугубо практичной: хищники должны были расправиться с мышами, которых десятилетиями ранее случайно завезли китобои и охотники на тюленей, рассказывает Science blog. Впрочем, наивный план людей обернулся катастрофой колоссального масштаба, когда кроткий мурлыкающий народ внезапно оказался на вершине пищевой цепи.

Хищники и беззащитная добыча

Остров Мерион на протяжении многих тысячелетий служил гигантским родильным домом для миллионов морских птиц, которые выводили птенцов в уютных подземных норах. Местная фауна никогда не видела наземных хищников, поэтому у птиц не было даже базовых инстинктов самосохранения: они не умели убегать, защищаться или прятать кладку.

Кошки стали кошмаром острова Мерион / Фото Pixabay

Для кошек, лишенных конкуренции, остров превратился в бесконечный пир. Популяция начала расти в геометрической прогрессии, и уже в начале 1970-х годов дикие потомки первой пятерки насчитывали несколько тысяч особей.

Масштаб истребления шокировал даже опытных орнитологов: стая одичавших кошек убивала около 450 тысяч беззащитных птиц ежегодно.

Многотысячные колонии таяли на глазах, а один из эндемичных видов – обыкновенный нырок – под натиском когтей и зубов полностью исчез с острова Мерион уже к 1965 году. Остров оказался на грани полного биологического опустошения.

Четыре десятилетия безжалостного противостояния

Осознав всю глубину кризиса, ученые объявили кошкам настоящую полномасштабную войну, которая растянулась на более чем 40 лет. Поскольку отстрел в труднодоступных скалах не давал ощутимых результатов, в 1977 году против четвероногих захватчиков впервые применили биологическое оружие – на остров намеренно завезли специфический возбудитель, вирус кошачьей панлейкопении.

Смертельная инфекция нанесла колоссальный удар. Численность популяции сократилась с пиковых 3400 особей до чуть более шести сотен к 1982 году, однако выжившие кошки быстро выработали иммунитет.

С 1986 года ученые и егеря приступили к заключительной, изнурительной фазе ликвидации. Специальные поисковые группы годами прочесывали холодные скалы, замерзшие торфяники и побережье в любую погоду, используя капканы, охотничьих собак, яд и круглосуточную охоту с тепловизорами.

Последнюю дикую кошку удалось выследить и уничтожить только в июле 1991 года, хотя контрольные поисковые операции продолжались вплоть до 1993-го. Только спустя девять лет абсолютного отсутствия следов научный мир официально объявил: Мерион стал крупнейшим островом на планете, с которого людям удалось полностью истребить диких кошек.

Возвращение буревестников и новая опасность

Увольнение от хищников немедленно дало свои плоды: морские птицы наконец почувствовали себя в безопасности, а исчезнувший нырковый буревестник триумфально вернулся на остров и начал восстанавливать колонию. Однако праздновать абсолютную победу экологам так и не пришлось, поскольку численность птичьих гнезд выросла лишь на 56 % по сравнению с концом 1970-х годов.

Причина оказалась горькой иронией судьбы: избавившись от кошек, на острове вновь воцарились те самые мыши, ради уничтожения которых в 1949 году кошек и завозили. В отсутствие сдерживающих факторов грызуны размножились настолько, что изменили свой рацион и сами начали атаковать птенцов заживо прямо в норах.

Сегодня на острове Мэрион разворачивается новая глава драматической борьбы – теперь уже против миллионной армии мышей в рамках масштабной кампании Mouse-Free Marion. Эта суровая хроника в очередной раз доказала: любое грубое вмешательство человека в хрупкие экосистемы способно породить хаос, за который приходится расплачиваться поколениями.