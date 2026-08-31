Не дом: во Львовской области раскопали загадочное сооружение, в котором работали более тысячи лет назад

Найти древнее сооружение – мечта каждого археолога. И вот во Львовской области еще одной группе исследователей очень повезло!

В ходе археологических раскопок на территории историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск" во Львовской области ученые исследовали уникальное ремесленное сооружение. По словам ученых, она датируется концом IX – первой половиной X века.

Специализация и орудия труда

Помещение имело несколько неправильную прямоугольную форму, а одна из его сторон выходила за пределы раскопа. Внутри объекта ученые обнаружили богатый комплекс артефактов: керамическую посуду разных эпох, точильный брусок, а также железные изделия – ножи, шило и острие стрелы.

Характерный набор инструментов, в частности наличие шила, ножей и точильного камня, дает исследователям основания предполагать, что здесь располагалась мастерская древнего сапожника или мастера по обработке кожи.

Здесь находилась древняя мастерская / Фото Историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск"

Величие древнего Плиснеска

Плиснесское городище – один из крупнейших и наиболее значимых археологических памятников эпохи раннего средневековья в Восточной Европе. Площадь поселения достигала около 250 гектаров и была защищена мощной системой из семи линий оборонительных валов и рвов.

С VII века на этой территории располагался большой языческий культовый центр славянского союза племен карпатских хорватов. В 993 году после походов князя Владимира Великого город вошел в состав Киевской Руси и просуществовал как важный ремесленный и торговый центр вплоть до монгольского нашествия в XIII веке. Обнаруженная мастерская добавляет новые важные сведения о развитии городских ремесел в регионе накануне вхождения земель в состав древнерусского государства.