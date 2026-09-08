Что, если Земля высохнет быстрее, чем мы думаем: засуха может охватить более 40 % суши

К концу XXI века Земля может стать заметно более засушливой. Новое климатическое моделирование показало, что в 2071 – 2100 годах засушливые климатические зоны могут занимать от 39,31% до 40,28% всей суши планеты. Точная оценка зависит от того, как будут меняться выбросы парниковых газов.

В опубликованном исследовании содержится не только тревожный прогноз, но и неожиданная деталь, пишет Science Alert. Повышенный уровень CO₂ в атмосфере, который обычно связывают с глобальным потеплением, может частично сдерживать расширение засушливых территорий.

CO₂, или углекислый газ, – это газ, состоящий из атома углерода и двух атомов кислорода. Он является естественной составляющей атмосферы, но его избыток усиливает парниковый эффект и нагрев планеты.

Причина – в том, как растения теряют воду. Речь не о том, что почти половина планеты превратится в пустыню. К засушливым землям относятся различные климатические зоны – от сухих субгумидных и полузасушливых территорий до пустынных и сверхзасушливых регионов. Даже переход территории из одной категории в другую может иметь серьезные последствия для воды, почв, экосистем и сельского хозяйства.

Сколько засушливых земель сейчас на планете?

В исследовании засушливыми считались территории с индексом засушливости ниже 0,65. Этот показатель учитывает не только количество осадков, но и потенциальную потерю воды в результате испарения и транспирации растений. По расчетам ученых, в базовый период 1994 – 2023 годов такие территории занимали 38,58 % суши Земли без учета Антарктиды.

Наибольшую долю среди них составляли полузасушливые земли – примерно 14,72 % суши. Для прогнозирования будущего исследователи использовали исторические метеорологические данные за 1960 – 2023 годы и климатические модели CMIP6. Согласно различным сценариям выбросов, в 2071–2100 годах доля сухих земель может вырасти до 39,31 %, 39,68 % или 40,28 % суши.

Наибольшее расширение ожидается при сценарии высоких выбросов. В таком случае площадь засушливых климатических зон увеличится примерно на 2,37 миллиона квадратных километров по сравнению с 1994–2023 годами. Для сравнения: это примерно площадь Алжира или около 30 % территории Австралии.

Почему CO₂ меняет прогноз?

Самая интересная часть исследования касается растений. Повышение концентрации CO₂ в атмосфере является одним из главных факторов потепления, но для растений оно имеет еще один эффект. Растения теряют воду через устьица – микроскопические поры на поверхности листьев. Когда CO₂ в атмосфере больше, устьица могут частично закрываться, и растение теряет меньше воды при транспирации. Этот процесс влияет на расчет потенциального испарения. Поэтому модель, учитывающая реакцию растений на повышенный уровень CO₂, прогнозирует меньшее глобальное расширение засушливых территорий, чем традиционные подходы.

К концу века засушливые земли могут охватить более 40% суши / Фото unsplash

Разница заметна: по обычной методике доля засушливых земель в наихудшем сценарии могла бы достичь около 42,11 % суши. Модель с поправкой на влияние CO₂ дает более низкую оценку – 40,28%. Это не означает, что CO₂ "помогает" климату.

Речь идет лишь об одном механизме в сложной системе: растения при определенных условиях могут терять меньше воды, и это меняет расчет засушливости территорий.

Где изменения могут быть наиболее значительными?

Глобальная цифра не отражает всей картины. В разных регионах изменения могут быть гораздо более резкими, чем кажется по усредненному показателю для планеты. Наиболее заметные изменения исследователи прогнозируют для Австралии. Далее следует Бразилия. Значительные изменения также ожидаются в отдельных частях Африки.

Важно и то, что территории могут не просто становиться "сухими" или "несухими". Они способны переходить из одного климатического типа в другой – например, из сухого субгумидного в полузасушливый. По оценкам авторов, в худшем сценарии около 14,75 % глобальной суши может изменить свою климатическую категорию. При этом общая площадь засушливых земель увеличится лишь примерно на 1,7 процентных пункта. Это ключевая деталь: карта будущей засушливости может измениться гораздо сильнее, чем следует из одной глобальной цифры.