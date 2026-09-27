Во время ремонта газопровода обнаружили 400-летний корабль с вещами экипажа – как они там оказались

Водолазов отправили на дно залива, чтобы обследовать участок перед прокладкой подводного газопровода. Вместо обычных обломков или камней они наткнулись на подошвы обуви, корабельные блоки и старый якорь.

В Грайфсвальдском заливе Балтийского моря обнаружили ранее неизвестное судно, затонувшее примерно 400 лет назад, пишет Phys. От самого судна сохранилось немного, однако найденных фрагментов хватило, чтобы археологи смогли определить его приблизительный возраст и способ постройки.

Из-за запланированных работ исследователям пришлось действовать быстро. Команда из пяти человек совершила 22 погружения всего за 12 дней, пытаясь задокументировать и спасти как можно больше находок.

Когда я увидел коллекцию артефактов на фотографии, мне пришла в голову мысль, что они, вероятно, происходят с затонувшего судна,

– сказал подводный археолог Варшавского университета Михал Грабовский.

Что осталось от корабля спустя 400 лет?

Затонувший корабль лежал на глубине примерно 7,5 метра на мягком илистом дне. Из-за этого работать было сложно: даже незначительное движение водолаза поднимало ил и резко ухудшало видимость. Сам корпус почти не уцелел.

Следы обуви нашли в корабле / Фото phys

Археологи обнаружили около 7,5 метра наружной обшивки, а также отдельные шпангоуты и балки, разбросанные по морскому дну. Однако конструкция позволила понять, как строили судно. Доски корпуса накладывали друг на друга, подобно черепице, скрепляли железными гвоздями, а щели уплотняли смесью дегтя и животного волоса.

Такой способ называют клинкерным судостроением. Возраст корабля удалось уточнить по годовым кольцам древесины. Одно из деревьев, использованных при строительстве, срубили между 1626 и 1639 годами. Всего исследователи задокументировали более 60 предметов. Среди них были веревки, деревянные детали, части бочек и выдолбленный дубовый ствол, который, вероятно, использовали в качестве трюмного насоса для откачки воды с корабля. Нашли и столярные инструменты.

Среди них – рукоятка ручного сверла, похожая на инструменты, найденные на английском военном корабле "Мэри Роуз". Это может свидетельствовать о том, что на судне была небольшая мастерская для ремонта во время длительных плаваний. Личных вещей экипажа сохранилось немного: две подошвы обуви и прошитый кожаный ремень. Кости животных показали, что на борту могли есть свинину, а также мясо овец или коз.

Почему исследователи до сих пор не знают, что случилось с кораблем?

Среди находок есть предмет, назначение которого археологи пока не смогли объяснить. Это плоский глиняный кирпич с рядом отверстий, который лежал внутри дубового бревна. Подобных предметов исследователи не знают. Одна из версий заключается в том, что это могло быть самодельное устройство для заточки старых инструментов – например, стамесок или сверл.

Я понятия не имел, что это такое, но очень хотел разгадать эту загадку. И до сих пор очень хочу, – утверждает Михал Грабовский. Причина гибели корабля также остается неизвестной. На части древесины есть следы огня, поэтому не исключено, что на борту произошел пожар.

В то же время возле судна нашли два якоря и буй, который использовали при подъеме якоря. Это может означать, что перед затоплением корабль стоял на якоре. Однако археологи не спешат делать выводы.

Исследователи также предполагают, что часть корабля может до сих пор лежать к востоку от исследованного участка. После обнаружения трассу газопровода изменили, а остатки судна накрыли мешками с песком, чтобы защитить их от дальнейшего разрушения.