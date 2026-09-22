Сарана вже ховає яйця під землею на Одещині: чи може навала повторитися навесні

У Нижньодністровському національному природному парку на Одещині вдалося зафіксувати момент, який зазвичай залишається непомітним для людини. Самиця перелітної сарани відкладала яйця просто у ґрунт на екостежці "Дністров’я".

Комаха занурює черевце в землю й формує навколо яєць спеціальну захисну капсулу, пише Odessa online. Саме в такому вигляді потомство переживає зиму, а навесні з яєць виходять личинки.

Після випадків масового розмноження сарани в різних регіонах сама така знахідка може звучати тривожно. Однак фахівці наголошують: одна самиця, яка відкладає яйця, ще не означає, що наступного року територію чекає навала.

Як сарана відкладає яйця?

Незвичний момент зафіксував провідний фахівець відділу еколого-освітньої роботи парку Станіслав Тібатін. Про спостереження повідомив орнітолог Сергій Курочкін. Під час яйцекладки самиця використовує міцні стулки яйцеклада, щоб занурити черевце в ґрунт.

Чи буде навала сарани / Фото Unsplash

Яйця вона оточує пінистими виділеннями, які поступово твердіють. Так утворюється оотека, яку також називають "кубушкою". Вона захищає яйця від висихання й низьких температур протягом холодного періоду. Саме яйця зимують у ґрунті. Коли навесні встановлюються відповідні умови, з них з’являються личинки.

Чи може наступного року бути навала сарани?

Науковці наразі не бачать підстав пов’язувати цю знахідку з майбутнім масовим розмноженням. Перелітна сарана є звичайним мешканцем плавнів Нижнього Дністра, тому сама поява дорослої самиці та відкладання нею яєць є природною частиною життєвого циклу виду. Водночас перелітній сарані справді властива так звана фазова мінливість.

За певних умов, коли чисельність комах різко зростає і вони починають концентруватися на одній території, їхня поведінка може змінюватися, а окремі особини – об’єднуватися у великі перелітні зграї. Проте для висновків про можливу навалу потрібні ознаки масового розмноження, а не одна зафіксована кладка. У цьому випадку фахівці говорять саме про поодиноке природне спостереження.

Сарана також є частиною місцевої екосистеми. Нею живляться птахи, зокрема шпаки, сорокопуди та боривітри, тому сама її присутність у плавнях не є чимось аномальним. Нове спостереження допоможе працівникам національного парку надалі стежити за чисельністю комах і станом екосистеми. Але поки підстав говорити, що знайдена яйцекладка стане початком масової навали сарани наступного року, немає.