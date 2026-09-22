Насекомое погружает брюшко в землю и формирует вокруг яиц специальную защитную капсулу, пишет Odessa online. Именно в таком виде потомство перезимовывает, а весной из яиц появляются личинки.

После случаев массового размножения саранчи в различных регионах сама по себе такая находка может вызывать тревогу. Однако специалисты подчеркивают: одна откладывающая яйца самка еще не означает, что в следующем году территорию ждет нашествие.

Как саранча откладывает яйца?

Необычный момент зафиксировал ведущий специалист отдела эколого-просветительской работы парка Станислав Тибатин. Об наблюдении сообщил орнитолог Сергей Курочкин. Во время яйцекладки самка использует прочные створки яйцеклада, чтобы погрузить брюшко в почву.

Будет ли нашествие саранчи / Фото Unsplash

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Яйца она окружает пенистыми выделениями, которые постепенно затвердевают. Так образуется оотека, которую также называют "кубушкой". Она защищает яйца от высыхания и низких температур в течение холодного периода. Именно яйца зимуют в почве. Когда весной наступают подходящие условия, из них появляются личинки.

Может ли в следующем году произойти нашествие саранчи?

Ученые пока не видят оснований связывать эту находку с будущим массовым размножением. Перелетная саранча является обычным обитателем пойм Нижнего Днестра, поэтому само появление взрослой самки и откладка ею яиц являются естественной частью жизненного цикла вида. В то же время перелетной саранче действительно присуща так называемая фазовая изменчивость.

При определенных условиях, когда численность насекомых резко возрастает и они начинают концентрироваться на одной территории, их поведение может меняться, а отдельные особи – объединяться в большие перелетные стаи. Однако для выводов о возможном нашествии нужны признаки массового размножения, а не одна зафиксированная кладка. В данном случае специалисты говорят именно об единичном естественном наблюдении.

Саранча также является частью местной экосистемы. Ею питаются птицы, в частности скворцы, сорокопуты и канюки, поэтому само ее присутствие в поймах не является почему-то аномальным. Новое наблюдение поможет сотрудникам национального парка в дальнейшем следить за численностью насекомых и состоянием экосистемы. Но пока нет оснований говорить, что обнаруженная кладка станет началом массового нашествия саранчи в следующем году.