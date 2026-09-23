Тут ховалися повстанці УПА: на горі Смотрич відкрили нову печеру

Українські надра продовжують дивувати дослідників вражаючими таємницями, які століттями залишалися недосяжними для людського ока.

Під час останніх наукових експедицій на заході країни спелеологи зробили відразу два феноменальні відкриття: знайшли колосальну вертикальну прірву на вершині карпатської гори Смотрич та розпечатали заблоковані кам’яні коридори на Тернопільщині, які зберігають сліди визвольної боротьби українських повстанців. Відповідне відео опублікував спелеолог і віцепрезидент Української спелеологічної асоціації Юрій Касьян. Обидві знахідки вже претендують на статус головних географічних сенсацій року.

У чому унікальність печери "Дземброня"

На висоті гори Смотрич в Івано-Франківській області фахівці натрапили на вхід у глибоку вертикальну порожнину, якій дали назву "Дземброня" – на честь сусіднього високогірного села. За попередніми вимірами, прямовисна глибина знахідки сягає понад 30 метрів, що є аномальним явищем для тутешніх карпатських пісковиків, де подібні масштабні розломи трапляються вкрай рідко.

Неймовірна знахідка: дивіться відео

Науковці припускають, що після детального розчищення завалів і подальшого спуску "Дземброня" може офіційно очолити список найглибших печер усього Карпатського регіону.

Прорив крізь каміння та сліди підпілля на Тернопільщині

Не менш дивовижні події розгорнулися в Чортківському районі біля села Кривче. Дослідники взялися за детальне вивчення гіпсової печери "На Хомах", яка довгий час вважалася скромною підземною порожниною завдовжки лише 140 метрів.

Проте під час третьої наукової поїздки спелеологи зуміли розібрати завали у вузькій скельній щілині й пробилися до абсолютно нової частини печери протяжністю понад 50 метрів. Ця підземна система залягає в тому ж масиві, що й всесвітньо відома печера Кришталева, чиї коридори простягаються більш ніж на 20 кілометрів.

Учені переконані: відкриті зали – лише мала частина велетенського лабіринту, що може ховати десятки кілометрів підземних ходів. Крім того, у вже вивчених гротах дослідники зафіксували вибиті в камені зображення тризубів. Це пряме свідчення того, що в 1940-х роках важкодоступні підземелля слугували надійним укриттям і штабом для бійців підпілля ОУН-УПА.

Подальше просування вглиб зупинило чергове звуження породи та закон природи: дослідження довелося тимчасово призупинити до настання тепла, аби не порушувати зимову сплячку колоній кажанів, що обрали ці зали для зимівлі. Повномасштабні розкопки та штурм нових підземних метрів відновляться вже навесні.