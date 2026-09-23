Під час останніх наукових експедицій на заході країни спелеологи зробили відразу два феноменальні відкриття: знайшли колосальну вертикальну прірву на вершині карпатської гори Смотрич та розпечатали заблоковані кам’яні коридори на Тернопільщині, які зберігають сліди визвольної боротьби українських повстанців. Відповідне відео опублікував спелеолог і віцепрезидент Української спелеологічної асоціації Юрій Касьян. Обидві знахідки вже претендують на статус головних географічних сенсацій року.

У чому унікальність печери "Дземброня"

На висоті гори Смотрич в Івано-Франківській області фахівці натрапили на вхід у глибоку вертикальну порожнину, якій дали назву "Дземброня" – на честь сусіднього високогірного села. За попередніми вимірами, прямовисна глибина знахідки сягає понад 30 метрів, що є аномальним явищем для тутешніх карпатських пісковиків, де подібні масштабні розломи трапляються вкрай рідко.

Неймовірна знахідка: дивіться відео

Науковці припускають, що після детального розчищення завалів і подальшого спуску "Дземброня" може офіційно очолити список найглибших печер усього Карпатського регіону.

Прорив крізь каміння та сліди підпілля на Тернопільщині

Не менш дивовижні події розгорнулися в Чортківському районі біля села Кривче. Дослідники взялися за детальне вивчення гіпсової печери "На Хомах", яка довгий час вважалася скромною підземною порожниною завдовжки лише 140 метрів.

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Проте під час третьої наукової поїздки спелеологи зуміли розібрати завали у вузькій скельній щілині й пробилися до абсолютно нової частини печери протяжністю понад 50 метрів. Ця підземна система залягає в тому ж масиві, що й всесвітньо відома печера Кришталева, чиї коридори простягаються більш ніж на 20 кілометрів.

Учені переконані: відкриті зали – лише мала частина велетенського лабіринту, що може ховати десятки кілометрів підземних ходів. Крім того, у вже вивчених гротах дослідники зафіксували вибиті в камені зображення тризубів. Це пряме свідчення того, що в 1940-х роках важкодоступні підземелля слугували надійним укриттям і штабом для бійців підпілля ОУН-УПА.

Подальше просування вглиб зупинило чергове звуження породи та закон природи: дослідження довелося тимчасово призупинити до настання тепла, аби не порушувати зимову сплячку колоній кажанів, що обрали ці зали для зимівлі. Повномасштабні розкопки та штурм нових підземних метрів відновляться вже навесні.