"Втрачений" замок XIII століття весь час був захований усередині іншої будівлі: як це можливо

У Дубліні знайшли середньовічний замок, який тривалий час вважали зруйнованим. Найдивніше те, що його рештки весь цей час були не під землею і не десь у руїнах – вони збереглися всередині пізнішої університетської будівлі.

Йдеться про замок Робак на території Університетського коледжу Дубліна, пише Phys. Зовні будівля виглядає як споруда вікторіанської доби, однак нове дослідження показало, що всередині неї приховані стіни та інші елементи значно старішого нормандського замку.

Найдавніші його частини датують початком XIII століття. Якщо це підтвердиться остаточно, замок Робак може виявитися найстарішою збереженою будівлею на території будь-якого університетського кампусу в Ірландії.

Як середньовічний замок опинився всередині іншої будівлі?

Збережені елементи виявив професор Тадг О'Кіф зі Школи археології UCD, який спеціалізується на історії середньовічної архітектури. Під штукатуркою та пізнішими перебудовами він помітив стіни й архітектурні деталі, які належали старому замку.

Ззовні сучасна будівля виглядає повністю вікторіанською. Однак усередині збереглися стіни старого замку. Середньовічні риси все ще там. Вони приховані під штукатуркою, але їх можна розгледіти,

– сказав Тадг О'Кіф.

Причина такого незвичного збереження виявилася доволі простою. Під час перебудов у XVIII – XIX століттях старі стіни не розібрали повністю.

Сучасний замок Робак / Фото Університетський коледж Дубліна

Нові власники маєтку фактично зводили сучасніші приміщення навколо залишків середньовічної споруди. "Нам неймовірно пощастило, що георгіанські та вікторіанські модернізатори маєтку просто збудували навколо середньовічного замку, а не знесли його. І нам також пощастило, що вони майже нічого не побудували на цьому місці.

Двір позаду будинку сьогодні насправді є внутрішньою частиною середньовічного замку", – пояснив О'Кіф. За його словами, після цього відкриття університет може претендувати на те, що на його території стоїть найстаріша збережена будівля серед університетських кампусів Ірландії.

Чому замок вважали втраченим?

Історичні джерела свідчать, що замок Робак виник після нормандського вторгнення в Ірландію 1169 року. Упродовж Середньовіччя його кілька разів перебудовували. Споруда стояла на важливому під'їзному шляху до середньовічного Дубліна, тому мала стратегічне значення.

Серед її мешканців був один із середньовічних лорд-канцлерів Ірландії. За переказами, у 1689 році тут також зупинявся Яків II – повалений король Англії та Ірландії, відомий у Шотландії як Яків VII. До XVIII століття замок уже занепав.

Згодом вважалося, що під час перебудови маєтку його остаточно знесли. Проте одна важлива підказка збереглася в старих малюнках. Близько 1765 року художник Габріель Беранже відвідав руїни й зробив кілька акварелей із їхнім зображенням.

Зображення зруйнованого замку, зроблені Беранже, справді захоплюють. Він, як і слід було очікувати, вловив основну форму будівлі, але, на щастя, він також вловив деякі з тих дрібних деталей, які є підказками, необхідними для з'ясування структурної історії будівлі,

– сказав О'Кіф.

Саме порівняння старих зображень із сучасною спорудою допомогло зрозуміти, що частина замку не зникла, а була включена в пізнішу будівлю. Відкриття має особливе значення, бо на півдні Дубліна збереглося дуже мало середньовічних замків.

Значну частину таких споруд зруйнували ще в XVII столітті, а камінь повторно використовували для будівництва нових, зручніших будинків.

Фасад замку Робак з накладеним на нього контурним малюнком замку, виконаним Беранже / Фото Університетський коледж Дубліна

Плин часу невблаганно вплинув на замки, побудовані по всьому південному Дубліну в Середньовіччі. Втрачені будівлі – це втрачені історичні записи. Вони залишають прогалини в наших знаннях. Чудово мати змогу знову вітати середньовічний замок Робак і знати, що він більше не буде втрачений,

– додав Тадг О'Кіф.