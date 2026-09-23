Речь идет о замке Робак на территории Дублинского университетского колледжа, пишет Phys. Снаружи здание выглядит как сооружение викторианской эпохи, однако новое исследование показало, что внутри него скрыты стены и другие элементы гораздо более древнего нормандского замка.

Самые древние его части датируются началом XIII века. Если это окончательно подтвердится, замок Робак может оказаться самым старым сохранившимся зданием на территории любого университетского кампуса в Ирландии.

Как средневековый замок оказался внутри другого здания?

Сохранившиеся элементы обнаружил профессор Тадг О'Киф из Школы археологии UCD, специализирующийся на истории средневековой архитектуры. Под штукатуркой и следами позднейших перестроек он заметил стены и архитектурные детали, принадлежавшие старому замку.

Снаружи современное здание выглядит полностью викторианским. Однако внутри сохранились стены старого замка. Средневековые черты все еще там. Они скрыты под штукатуркой, но их можно разглядеть,

– сказал Тадг О’Киф.

Причина такого необычного сохранения оказалась довольно простой. Во время перестроек в XVIII–XIX веках старые стены не разобрали полностью.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Современный замок Робак / Фото Университетского колледжа Дублина

Новые владельцы поместья фактически возводили более современные постройки вокруг остатков средневекового сооружения. "Нам невероятно повезло, что георгианские и викторианские реставраторы поместья просто построили вокруг средневекового замка, а не снесли его. И нам также повезло, что они почти ничего не построили на этом месте.

Двор за домом сегодня фактически является внутренней частью средневекового замка", – пояснил О’Киф. По его словам, после этого открытия университет может претендовать на то, что на его территории находится самое старое сохранившееся здание среди университетских кампусов Ирландии.

Почему замок считали утраченным?

Исторические источники свидетельствуют, что замок Робак возник после нормандского вторжения в Ирландию в 1169 году. На протяжении Средневековья его несколько раз перестраивали. Сооружение стояло на важной подъездной дороге к средневековому Дублину, поэтому имело стратегическое значение.

Среди его обитателей был один из средневековых лорд-канцлеров Ирландии. По преданию, в 1689 году здесь также останавливался Яков II – свергнутый король Англии и Ирландии, известный в Шотландии как Яков VII. К XVIII веку замок уже пришел в упадок.

Впоследствии считалось, что во время перестройки поместья его окончательно снесли. Однако одна важная подсказка сохранилась на старых рисунках. Около 1765 года художник Габриэль Беранже посетил руины и написал несколько акварелей с их изображением.

Изображения разрушенного замка, выполненные Беранже, действительно впечатляют. Он, как и следовало ожидать, уловил основную форму здания, но, к счастью, ему также удалось запечатлеть некоторые из тех мелких деталей, которые служат подсказками, необходимыми для выяснения истории конструкции здания,

– сказал О’Киф.

Именно сравнение старых изображений с современным сооружением помогло понять, что часть замка не исчезла, а была включена в более позднее здание. Это открытие имеет особое значение, поскольку на юге Дублина сохранилось очень мало средневековых замков.

Значительная часть таких сооружений была разрушена еще в XVII веке, а камень повторно использовали для строительства новых, более удобных домов.

Фасад замка Робак с наложенным на него контурным рисунком замка, выполненным Беранже / Фото Университетского колледжа Дублина

Течение времени неумолимо повлияло на замки, построенные по всему южному Дублину в Средневековье. Утраченные здания – это утраченные исторические записи. Они оставляют пробелы в наших знаниях. Замечательно иметь возможность вновь приветствовать средневековый замок Робак и знать, что он больше не будет утрачен,

– добавил Тадг О'Киф.