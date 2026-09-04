Головний міф із соцмереж розвінчано: що насправді означають кольорові квадратики на зубній пасті

Мережею роками блукає популярна "теорія змови", через яку тисячі покупців ретельно вишукують у супермаркетах пасти з "правильними" позначками на зрізі. Однак ці зусилля марні – міфам вірити не варто.

Інтернет-експерти стверджують: чорний квадрат нібито свідчить про суцільну токсичну хімію, синій і червоний – про частково натуральний вміст, а зелений маркер буцімто гарантує 100% природну безпеку продукту. Проте реальність виявилася значно прозаїчнішою: ці мітки не мають жодного стосунку до рецептури пасти, а несуть суто технічну місію.

Чому міф про склад не витримує критики

Логіка "кольорового коду" розсипається від одного простого запитання: навіщо бренду свідомо ставити на власний товар "чорну мітку", власноруч лякаючи споживача та руйнуючи продажі? Єдиним офіційним і достовірним джерелом інформації про продукт є блок Ingredients (Склад) на звороті упаковки, де компоненти перелічені за міжнародним стандартом INCI.

Жодна компанія не маркує хімічний склад зашифрованими смужками на спайці.

Склад зубної пасти вказаний на упаковці за міжнародним стандартом / Фото Pixabay

Як працює конвеєрне око робота

Насправді різнокольорові квадратики й прямокутники на шві – це так звана світлочутлива фотометка (фотоофсетний репер). Процес створення тюбика повністю автоматизований:

упаковки не виготовляють поштучно, вони рухаються конвеєром у вигляді безперервної гнучкої багатошарової стрічки на шаленій швидкості;

спеціальні лазерні або оптичні датчики мають за частку секунди зафіксувати, де саме закінчується один тюбик і починається інший;

саме на цю кольорову плашку реагує світловий промінь датчика, даючи автоматичному ножу команду: миттєво відрізати заготовку, згорнути її та запаяти термошвом.

Чому кольори бувають різними

Відтінок смужки обирають не за рівнем екологічності, а за базовим законом поліграфічного контрасту. Датчику байдуже на інгредієнти всередині – йому важливо чітко розпізнати край фотометки на тлі основного дизайну упаковки. Якщо сам тюбик білий або світлий, мітку роблять чорною, темно-синьою або червоною, аби сенсор не "промахнувся".

Для темних тюбиків використовують білі чи світлі орієнтири. Зазвичай технолог просто обирає найконтрастнішу фарбу з тих, які вже використовуються в друці конкретного дизайну упаковки, щоб не додавати зайвих витрат на конвеєрі. Точно такі ж технологічні репери можна знайти на спайках кремів для обличчя, шампунів, тюбиків із соусами та гелів для душу. А якщо на шві смужки взагалі немає, то це свідчить лише про те, що лінія обладнання використовує ультразвукове або інше безконтактне позиціонування без потреби в контрастній мітці.