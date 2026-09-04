Интернет-эксперты утверждают: черный квадрат якобы свидетельствует о полном содержании токсичных химических веществ, синий и красный – о частичном натуральном составе, а зеленый маркер, дето, гарантирует 100% природную безопасность продукта. Однако реальность оказалась гораздо прозаичнее: эти метки не имеют никакого отношения к рецептуре пасты, а выполняют сугубо техническую функцию.

Почему миф о составе не выдерживает критики

Логика "цветного кода" рушится под давлением одного простого вопроса: зачем бренду сознательно ставить на собственный товар "черную метку", самостоятельно пугая потребителя и подрывая продажи? Единственным официальным и достоверным источником информации о продукте является раздел "Ingredients" (Состав) на обратной стороне упаковки, где компоненты перечислены в соответствии с международным стандартом INCI.

Ни одна компания не маркирует химический состав зашифрованными полосками на этикетке.

Состав зубной пасты указан на упаковке в соответствии с международным стандартом / Фото Pixabay

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Как работает "конвейерный глаз" робота

На самом деле разноцветные квадратики и прямоугольники на шве – это так называемая светочувствительная фотометка (фотоофсетный репер). Процесс создания тюбика полностью автоматизирован:

упаковки не изготавливаются поштучно, они движутся по конвейеру в виде непрерывной гибкой многослойной ленты на бешеной скорости;

специальные лазерные или оптические датчики должны за долю секунды зафиксировать, где именно заканчивается один тюбик и начинается другой;

именно на эту цветную плашку реагирует световой луч датчика, подавая автоматическому ножу команду: мгновенно отрезать заготовку, свернуть ее и запаять термошвом.

Почему цвета бывают разными

Оттенок полоски выбирают не по уровню экологичности, а по базовому закону полиграфического контраста. Датчику все равно, какие ингредиенты внутри – ему важно четко распознать край фотометки на фоне основного дизайна упаковки. Если сам тюбик белый или светлый, метку делают черной, темно-синей или красной, чтобы датчик не "промахнулся".

Для темных тюбиков используют белые или светлые ориентиры. Обычно технолог просто выбирает самую контрастную краску из тех, которые уже используются при печати конкретного дизайна упаковки, чтобы не создавать лишних затрат на конвейере. Точно такие же технологические ориентиры можно найти на крышках кремов для лица, шампуней, тюбиках с соусами и гелях для душа. А если на шве полоски вообще нет, то это свидетельствует лишь о том, что линия оборудования использует ультразвуковое или другое бесконтактное позиционирование, не требующее контрастной метки.