Чи сняться рибам сни: вчені шокували відповіддю про те, як відпочивають морські мешканці

Зрозуміти, що насправді діється в голові мешканців підводного світу, для людського ока – справжнє надскладне завдання. Риби позбавлені звичної нам міміки, не мають кінцівок, а головне – у них абсолютно немає повік, щоб банально заплющити очі.

Тож як відрізнити рибу, що пильнує за здобиччю, від тієї, яка поринула в глибокий відпочинок? Біолог Стюарт Блекмен зіставив останні наукові факти й довів: процес риб'ячого "сну" набагато химерніший та цікавіший, ніж здається на перший погляд, розповідає Discover wildlife.

Нічний транс і кокони зі слизу: як це виглядає на практиці

Більшість риб регулярно переходять у стан повної пасивності, який надзвичайно нагадує сон наземних хребетних. Це може бути або один довгий інтервал спокою, або кілька коротких перепочинків протягом доби – переважно в нічний період.

При цьому різні види мають власні незвичайні ритуали. Звичайні соми знаходять густі зарості підводної рослинності й буквально заклинюють своє тіло між стеблами, щоб течія не знесла їх геть. Риби-ластівки ховаються у вузьких розгалуженнях коралових рифів.

Тропічні риби-папуги перед сном взагалі провертають дивовижний трюк. Вони виділяють навколо себе щільний прозорий кокон зі слизу, який слугує хімічним бар'єром від всюдисущих паразитів та приховує їхній запах від хижаків. У такій фазі риби впадають у справжній заціпенілий стан: вони практично не реагують на зовнішні подразники – наприклад, якщо їх злегка підштовхнути чи підсунути корм під самий ніс, реакція буде вкрай сповільненою.

Сон риб приховує багато загадок / Фото Pixabay

Що буде, якщо не дати рибі поспати?

Експерименти іхтіологів довели: для багатьох видів відпочинок – це життєва необхідність, а не просто спосіб перечекати темряву, коли неможливо знайти їжу. Якщо дослідники штучно переривали стан спокою у ціхлід, на наступний день риби поводилися мляво, розгублено й значно менше рухалися. А популярні лабораторні даніо-реріо після вимушеного "безсоння" намагалися компенсувати кожну втрачену хвилину й за першої ж нагоди засинали значно глибше і довше.

Чому тунець і скумбрія ніколи не зупиняються

Водночас у відкритому океані діють геть інші закони. Для зграйних хижаків на кшталт тунця чи скумбрії заснути у звичному розумінні означає загинути. Якщо вони зупиняться бодай на хвилину, то відіб'ються від зграї або просто задихнуться, адже дихання багатьох пелагічних видів забезпечується лише постійним рухом води крізь зябра.

Учені розглядають дві гіпотези. Можливо, їхній мозок навчився спати по черзі – однією півкулею, подібно до того, як це роблять дельфіни. Інша незвична теорія полягає в тому, що біологічна роль сну тісно пов'язана з консолідацією пам'яті та вражень.

Одноманітні простори відкритого океану не дають надто багато стимулів для мозку, тому рибам просто немає чого "перетравлювати" уві сні.

Чи сняться рибам сни?

Попри те, що здатність до сну зародилася ще у прадавніх спільних предків хребетних сотні мільйонів років тому, риб'ячий сон кардинально відрізняється від нашого. Науковці не виявили в них ознак парадоксальної фази (REM-сну), яка супроводжується швидким рухом очних яблук і посмикуванням м'язів – саме тієї стадії, у якій ссавці та птахи бачать яскраві сновидіння.

Найімовірніше, ця складна мозкова функція розвинулася вже після того, як наземні тварини остаточно відокремилися від риб та земноводних близько 450 мільйонів років тому. Тож риби дійсно вимикаються і відпочивають, але дивовижні підводні сновидіння їм, на жаль, недоступні.