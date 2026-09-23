Так как же отличить рыбу, выслеживающую добычу, от той, которая погрузилась в глубокий сон? Биолог Стюарт Блэкмен сопоставил последние научные данные и доказал: процесс рыбьего "сна" гораздо причудливее и интереснее, чем кажется на первый взгляд, сообщает Discover wildlife.

Ночной транс и коконы из слизи: как это выглядит на практике

Большинство рыб регулярно переходят в состояние полной пассивности, которое чрезвычайно напоминает сон наземных позвоночных. Это может быть либо один длинный период покоя, либо несколько коротких перерывов в течение суток – преимущественно в ночное время.

При этом у разных видов есть свои необычные ритуалы. Обычные сомы находят густые заросли подводной растительности и буквально заклинивают свое тело между стеблями, чтобы течение не унесло их прочь. Рыбы-ласточки прячутся в узких разветвлениях коралловых рифов.

Тропические рыбы-попугаи перед сном вообще проделывают удивительный трюк. Они выделяют вокруг себя плотный прозрачный кокон из слизи, который служит химическим барьером от вездесущих паразитов и скрывает их запах от хищников. В такой фазе рыбы впадают в настоящее оцепенение: они практически не реагируют на внешние раздражители – например, если их слегка подтолкнуть или подсунуть корм прямо под нос, реакция будет крайне замедленной.

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Сон рыб таит в себе много загадок / Фото Pixabay

Что будет, если не дать рыбе поспать?

Эксперименты ихтиологов доказали: для многих видов отдых – это жизненная необходимость, а не просто способ переждать темноту, когда невозможно найти пищу. Если исследователи искусственно прерывали состояние покоя у цихлид, на следующий день рыбы вели себя вяло, растерянно и значительно меньше двигались. А популярные лабораторные данио-рерио после вынужденной "бессонницы" пытались компенсировать каждую потерянную минуту и при первой же возможности засыпали значительно глубже и дольше.

Почему тунец и скумбрия никогда не останавливаются

В то же время в открытом океане действуют совершенно другие законы. Для стайных хищников, таких как тунец или скумбрия, заснуть в привычном понимании означает погибнуть. Если они остановятся хотя бы на минуту, то отстанут от стаи или просто задохнутся, ведь дыхание многих пелагических видов обеспечивается лишь постоянным движением воды через жабры.

Ученые рассматривают две гипотезы. Возможно, их мозг научился спать поочередно – одним полушарием, подобно тому, как это делают дельфины. Другая необычная теория заключается в том, что биологическая роль сна тесно связана с консолидацией памяти и впечатлений.

Однообразные просторы открытого океана не дают слишком много стимулов для мозга, поэтому рыбам просто нечего "переваривать" во сне.

Снится ли рыбам во сне?

Несмотря на то, что способность к сну зародилась еще у древнейших общих предков позвоночных сотни миллионов лет назад, рыбий сон кардинально отличается от нашего. Ученые не обнаружили у рыб признаков парадоксальной фазы (REM-сна), сопровождающейся быстрым движением глазных яблок и подергиванием мышц – именно той стадии, в которой млекопитающие и птицы видят яркие сновидения.

Скорее всего, эта сложная мозговая функция развилась уже после того, как наземные животные окончательно отделились от рыб и земноводных около 450 миллионов лет назад. Таким образом, рыбы действительно "отключаются" и отдыхают, но удивительные подводные сны им, к сожалению, недоступны.