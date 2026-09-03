Тут блукають велетні з Червоної книги: унікальний лісовий масив в Україні, якому багато століть

Серед безкрайніх лісів Полісся збереглися куточки, де час немов зупинив свій перебіг. Тут шумлять кронами велетенські дерева, які проросли задовго до появи сучасних міст, магістралей і звичних технологій, а під їхнім захистом виживають види, занесені до Червоної книги України.

Однією з таких живих скарбниць дикої природи є Суський ботанічний заказник загальнодержавного значення, розташований на території Суського лісництва Клеванського держлісгоспу на Рівненщині. На площі майже 300 гектарів, яку взяли під охорону ще в 1984 році, вдалося вберегти первісний поліський ландшафт, розповідає "Волинська фундація".

Ліс, якому сотні років

Головний скарб заказника – незайманий старовіковий масив із дубів і сосон. Вік окремих дубових велетнів сягає близько 250 років. Вони були свідками зміни цілих історичних епох і залишаються непорушною основою місцевої екосистеми.

У багатому підліску рясно розростається ліщина, а землю вкриває густий килим із чорниці, лісової конвалії та пониклої перлівки. Таке гармонійне поєднання хвойних і листяних порід із характерним трав'яним ярусом робить цей ліс еталонним зразком автентичної природи Волинського Полісся.

Притулок для найрідкісніших орхідей України

Справжня магія Суського лісу криється на його затишних галявинах, де цвітуть уразливі дикорослі рослини. Головна гордість флори заказника – зозулині черевички справжні. Це одна з найвідоміших і найефектніших диких орхідей Європи з вишуканою квіткою у формі мініатюрного черевичка. Ця рослина вкрай вибаглива до мікроклімату і може існувати виключно в непорушених вікових лісах.

Невимовна краса у прадавньому лісі / Фото "Волинська фундація"

Окрім орхідей, під пологом дерев знаходять порятунок, витончені сибірські півники, червонокнижна лісова лілія, цілюща наперстянка великоквіткова, рідкісні коручки та запашні вовчі ягоди пахучі.

Тут безшумно блукають велетенські зубри

Особливий статус цій заповідній землі додають її величні гості. До масиву регулярно навідуються біловезькі зубри – найбільші наземні ссавці Європи, які також перебувають під суворою охороною Червоної книги України. Тварини, що можуть важити понад пів тонни, заходять сюди із сусідніх мисливських господарств.

Попри колосальні габарити, зубри пересуваються хащами напрочуд тихо й непомітно. Присутність цих могутніх копитних підтверджує: у Суському лісі досі збереглася повноцінна кормова база та спокій, необхідні для виживання великої фауни.

Справжня цінність непорушеної природи

Праліс – це не просто старі дерева, а самодостатній живий механізм. Глибокі дупла стають домівками для рідкісних птахів і кажанів, стовбури мертвої деревини дають життя унікальним грибам і комахам, а лісова підстилка береже вологу в часи літньої посухи. Саме тому суворий заповідний режим категорично забороняє тут промислові рубки, збір дикоросів і будь-яке втручання людини.

Суський заказник – це унікальна змога побачити первозданне Полісся таким, яким воно зустрічало наших предків століття тому.