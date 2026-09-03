Одной из таких живых сокровищниц дикой природы является Сусский ботанический заказник общегосударственного значения, расположенный на территории Сусского лесничества Клеванского гослесхоза в Ровенской области. На площади почти 300 гектаров, взятой под охрану еще в 1984 году, удалось сохранить первозданный полесский ландшафт, рассказывает "Волынская фундация".

Лес, которому сотни лет

Главное сокровище заказника – нетронутый вековой массив дубов и сосен. Возраст отдельных дубовых гигантов достигает около 250 лет. Они были свидетелями смены целых исторических эпох и остаются незыблемой основой местной экосистемы.

В богатом подлеске обильно растет лещина, а землю покрывает густой ковер из черники, лесной конвалии и поникшей перловки. Такое гармоничное сочетание хвойных и лиственных пород с характерным травяным ярусом делает этот лес эталонным образцом аутентичной природы Волынского Полесья.

Убежище для самых редких орхидей Украины

Настоящая магия Сусского леса кроется в его уютных полянах, где цветут уязвимые дикорастущие растения. Главная гордость флоры заказника – настоящие кукушкины башмачки. Это одна из самых известных и эффектных диких орхидей Европы с изысканным цветочком в форме миниатюрного башмачка. Это растение чрезвычайно требовательно к микроклимату и может существовать исключительно в нетронутых вековых лесах.

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Невыразимая красота в древнем лесу / Фото "Волынский фонд"

Помимо орхидей, под пологом деревьев находят убежище изящные сибирские кукушки, краснокнижная лесная лилия, целебная наперстянка крупноцветковая, редкие коручки и ароматные вовчие ягоды.

Здесь бесшумно бродят гигантские зубры

Особый статус этой заповедной земле придают ее величественные гости. В массив регулярно заглядывают беловежские зубры – крупнейшие наземные млекопитающие Европы, которые также находятся под строгой охраной Красной книги Украины. Животные, вес которых может превышать полтонны, заходят сюда из соседних охотничьих хозяйств.

Несмотря на колоссальные габариты, зубры передвигаются по зарослям на удивление тихо и незаметно. Присутствие этих могучих копытных подтверждает: в Сусском лесу до сих пор сохранилась полноценная кормовая база и спокойствие, необходимые для выживания большой фауны.

Настоящая ценность нетронутой природы

Девственный лес – это не просто старые деревья, а самодостаточный живой механизм. Глубокие дупла становятся домами для редких птиц и летучих мышей, стволы мертвой древесины дают жизнь уникальным грибам и насекомым, а лесная подстилка сохраняет влагу во время летней засухи. Именно поэтому строгий заповедный режим категорически запрещает здесь промышленные вырубки, сбор дикорастущих растений и любое вмешательство человека.

Сусский заказник – это уникальная возможность увидеть первозданное Полесье таким, каким оно встречало наших предков столетие назад.