Тупорила акула запливає туди, де акул начебто не має бути: у чому її секрет

Тупорила акула має репутацію хижака, з яким краще не зустрічатися на мілководді. Вона сильна, кремезна, не надто перебірлива в їжі й може з’явитися там, де люди найменше очікують побачити акулу.

Її головна особливість звучить майже неправдоподібно: ця акула здатна жити не лише в морській, а й у прісній воді, зазначає The National Wildlife Federation. Її знаходили в річках, зокрема в Міссісіпі та Амазонці, а також далеко від відкритого океану.

Саме через це тупорилу акулу часто називають однією з найнебезпечніших для людини. Але за гучною репутацією є важливий нюанс: напади акул трапляються дуже рідко, а самі акули значно частіше гинуть через людей, ніж навпаки.

Чим тупорила акула відрізняється від інших акул?

Тупорилу акулу легко впізнати за кремезною будовою тіла. Вона має високий показник співвідношення ширини до довжини, тому виглядає масивнішою й міцнішою за багатьох інших акул. Як і багато риб, тупорила акула має захисне забарвлення: зверху її тіло темніше, а знизу – світліше. Це допомагає хижакові зливатися з довкіллям. Якщо дивитися згори, темна спина губиться в каламутній воді. Якщо знизу – світле черево зливається із сонячною поверхнею.

Істота наче з потойбіччя / Скрін з відео

Самці тупорилої акули виростають приблизно до 2,1 метра. Самки значно більші – до 3,3 метра або навіть більше. Дорослі особини зазвичай важать від 91 до 227 кілограмів. Тупорилі акули можуть сягати майже 3,7 метра завдовжки й важити до 500 фунтів, тобто близько 227 кілограмів. Їхній розмір допомагає їм полювати й домінувати у своєму середовищі.

Назва "тупорила акула" пов’язана з її коротким, притупленим рилом, яке трохи нагадує морду бика. Англійська назва bull shark також відсилає до цього образу. Ще одна причина її грізної репутації – сила укусу. За співвідношенням до розміру тупорила акула має один із найсильніших укусів серед акул.

У дослідженні 9-футова тупорила акула показала силу укусу 478 фунтів, тоді як 8-футова біла акула – 360 фунтів. Водночас повністю доросла велика біла акула, звісно, вкусила б сильніше за дорослу тупорилу.

Де живе тупорила акула і чому вона може запливати в річки?

Тупорилі акули трапляються в прибережних водах по всьому світу. У США їх знаходять біля східного узбережжя та в Мексиканській затоці. Найбільше дивує не їхня присутність біля берегів, а здатність довго виживати в прісній воді. На відміну від більшості акул, тупорилі акули можуть переходити між морським і прісноводним середовищем.

Як виглядає тупорила акула: дивіться відео

Їх знаходили в річках Міссісіпі й Амазонка, тупорилі акули можуть запливати далеко вглиб річок і навіть були зафіксовані аж в Іллінойсі.

Ця здатність пов’язана з осморегуляцією – умінням організму підтримувати потрібний баланс солей і води. У тупорилих акул є спеціальні залози й особливості роботи нирок, які допомагають утримувати сіль, коли вони перебувають у прісній воді. Саме тому вони можуть жити в океані, гирлах річок, каламутних прибережних водах, озерах і річкових системах.

Тупорилі акули здатні плавати на сотні миль углиб суші. Вони також люблять мілкі прибережні води. А це означає, що їхні маршрути можуть перетинатися з місцями, де плавають люди.

Чи справді тупорила акула така небезпечна?

Тупорилих акул часто називають одними з найнебезпечніших для людини. Причин кілька: вони сильні, можуть поводитися сміливо, полюють на мілководді й здатні заходити в річки. Їх зазвичай відносять до "великої трійки" акул, які найчастіше пов’язані з нападами на людей. Разом із ними згадують тигрових акул і великих білих акул.

Однак це не означає, що тупорила акула спеціально шукає людей як здобич. Агресію часто неправильно розуміють. Більшість зустрічей із тупорилими акулами не становлять загрози, а дайвери в різних частинах світу безпечно плавають поруч із ними. Тупорилі акули – цікаві й сильні хижаки, які орієнтуються у своєму середовищі. Вони не "полюють на людей" у людському сенсі цього слова. Напади акул загалом дуже рідкісні. У типовий рік від нападів акул гине менше 20 людей. За даними International Shark Attack File, усі акули разом у середньому спричиняють 5 – 6 людських смертей на рік. Для порівняння, люди щороку вбивають понад 100 мільйонів акул. 0Тобто репутація тупорилої акули справді гучна, але реальна картина складніша. Для людей акула може бути небезпечною, особливо на мілководді. Проте для акул головною загрозою залишаються саме люди.

Як живу тупорила акула?

Тупорила акула не є вибагливою в їжі. Її основний раціон складається з риби, але цим вона не обмежується. Вона може їсти інших акул, морських ссавців, птахів і черепах.

Рідко, але зафіксовано випадки, коли тупорилі акули поїдали інших тупорилих акул. Дорослі особини зазвичай полюють поодинці. Така широка дієта пов’язана з їхньою здатністю пристосовуватися. Це хижаки-опортуністи: вони беруть те, що доступне в конкретному середовищі. Тупорилі акули можуть плавати зі швидкістю до 11,8 милі на годину, тобто приблизно 19 кілометрів на годину. Їхня сила й маневровість допомагають їм нападати із засідки в каламутній воді, де видимість погана.

Тупорилі акули рідко збираються разом, окрім періоду спаровування. Вони належать до живородних акул: самки народжують живих дитинчат. Вагітність триває близько 12 місяців. Після цього самка може народити від 1 до 13 малят. Зазвичай дитинчата з’являються навесні або влітку. У теплих регіонах молодь може народжуватися протягом усього року.

У дикій природі тупорилі акули зазвичай живуть від 12 до 16 років. Однак одна тупорила акула в неволі прожила до 30 років.