Ее главная особенность звучит почти невероятно: эта акула способна жить не только в морской, но и в пресной воде, отмечает The National Wildlife Federation. Ее находили в реках, в частности в Миссисипи и Амазонке, а также вдали от открытого океана.

Именно поэтому тупорылую акулу часто называют одной из самых опасных для человека. Но за громкой репутацией скрывается важный нюанс: нападения акул случаются очень редко, а сами акулы гораздо чаще гибнут из-за людей, чем наоборот.

Почему тупорылая акула отличается от других акул?

Тупорылую акулу легко узнать по крепкому телосложению. У нее высокий показатель соотношения ширины к длине, поэтому она выглядит массивнее и крепче многих других акул. Как и у многих рыб, у тупорылой акулы защитная окраска: сверху ее тело темнее, а снизу – светлее. Это помогает хищнику сливаться с окружающей средой. Если смотреть сверху, темная спина теряется в мутной воде. Если снизу – светлое брюхо сливается с солнечной поверхностью.

Существо словно из потустороннего мира / Скриншот из видео

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Самцы тупорылой акулы вырастают примерно до 2,1 метра. Самки значительно крупнее – до 3,3 метра или даже больше. Взрослые особи обычно весят от 91 до 227 килограммов. Тупорылые акулы могут достигать почти 3,7 метра в длину и весить до 500 фунтов, то есть около 227 килограммов. Их размер помогает им охотиться и доминировать в своей среде обитания.

Название "тупорылая акула" связано с ее коротким, притупленным рылом, которое немного напоминает морду быка. Английское название bull shark также отсылает к этому образу. Еще одна причина ее грозной репутации – сила укуса. С учетом размера тупорылая акула обладает одним из самых сильных укусов среди акул.

В ходе исследования 9-футовая тупорылая акула продемонстрировала силу укуса 478 фунтов, тогда как 8-футовая белая акула – 360 фунтов. В то же время полностью взрослая большая белая акула, конечно, укусила бы сильнее, чем взрослая тупорылая.

Где обитает тупорылая акула и почему она может заплывать в реки?

Тупорылые акулы встречаются в прибрежных водах по всему миру. В США их находят у восточного побережья и в Мексиканском заливе. Больше всего удивляет не их присутствие у берегов, а способность долго выживать в пресной воде. В отличие от большинства акул, тупорылые акулы могут перемещаться между морской и пресноводной средой.

Как выглядит тупорылая акула: смотрите видео

Их находили в реках Миссисипи и Амазонке, тупорылые акулы могут заплывать далеко вглубь рек и даже были зафиксированы аж в Иллинойсе.

Эта способность связана с осморегуляцией – умением организма поддерживать необходимый баланс солей и воды. У тупорылых акул есть специальные железы и особенности работы почек, которые помогают удерживать соль, когда они находятся в пресной воде. Именно поэтому они могут жить в океане, устьях рек, мутных прибрежных водах, озерах и речных системах.

Тупорылые акулы способны проплывать сотни миль вглубь суши. Они также любят мелкие прибрежные воды. А это означает, что их маршруты могут пересекаться с местами, где купаются люди.

Действительно ли тупорылая акула настолько опасна?

Тупорылых акул часто называют одними из самых опасных для человека. Причин несколько: они сильны, могут вести себя смело, охотятся на мелководье и способны заходить в реки. Их обычно относят к "большой тройке" акул, которые чаще всего связаны с нападениями на людей. Вместе с ними упоминают тигровых акул и больших белых акул.

Однако это не означает, что тупорылая акула специально ищет людей в качестве добычи. Агрессию часто неправильно понимают. Большинство встреч с тупорылыми акулами не представляют угрозы, а дайверы в разных частях мира безопасно плавают рядом с ними. Тупорылые акулы – интересные и сильные хищники, которые хорошо ориентируются в своей среде обитания. Они не "охотятся на людей" в человеческом смысле этого слова. Нападения акул в целом очень редки. В обычный год от нападений акул гибнет менее 20 человек. По данным International Shark Attack File, все акулы вместе в среднем приводят к 5–6 человеческим смертям в год. Для сравнения: люди ежегодно убивают более 100 миллионов акул. То есть репутация тупорылой акулы действительно громкая, но реальная картина сложнее. Для людей акула может быть опасной, особенно на мелководье. Однако для акул главной угрозой остаются именно люди.

Как живет тупорылая акула?

Тупорылая акула не привередлива в еде. Ее основной рацион состоит из рыбы, но этим она не ограничивается. Она может питаться другими акулами, морскими млекопитающими, птицами и черепахами.

Редко, но зафиксированы случаи, когда тупорылые акулы поедали других тупорылых акул. Взрослые особи обычно охотятся в одиночку. Такой широкий рацион связан с их способностью приспосабливаться. Это хищники-оппортунисты: они питаются тем, что доступно в конкретной среде обитания. Тупорылые акулы могут плавать со скоростью до 11,8 миль в час, то есть примерно 19 километров в час. Их сила и маневренность помогают им нападать из засады в мутной воде, где видимость плохая.

Тупорылые акулы редко собираются вместе, за исключением периода спаривания. Они относятся к живородящим акулам: самки рожают живых детенышей. Беременность длится около 12 месяцев. После этого самка может родить от 1 до 13 детенышей. Обычно детеныши появляются весной или летом. В теплых регионах молодняк может рождаться в течение всего года.

В дикой природе тупорылые акулы обычно живут от 12 до 16 лет. Однако одна тупорылая акула в неволе прожила до 30 лет.