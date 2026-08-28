Верхи на смертоносному звірі: у Туреччині знайшли статую, яка "ламає" всі підручники історії

Під час розкопок у стародавньому неолітичному поселенні Карахантепе на південному сході Туреччини археологи зробили сенсаційне відкриття. Вони знайшли статую, яка перевертає всі колишні уявлення про минуле.

Вчені виявили 70-сантиметрову вапнякову скульптуру віком близько 11 тисяч років, яка зображує людину, що сидить верхи на спині грізного хижака – леопарда. Знахідка збереглася на тому ж місці, де її залишили в давнину – на кам'яній лаві всередині круглої споруди з кам'яною підлогою.

Перевернутий сюжет: від здобичі до вершника

Образ великої кішки для Карахантепе не новий, проте раніше дослідники знаходили композиції з протилежним змістом: там людина несла агресивного леопарда на власній спині. При цьому хижаків ніколи не зображували мертвими – вони мали виразні оскали, гострі зуби та напружені пози.

Нова статуя вперше демонструє зворотну взаємодію: людина вже не несе тварину як тягар чи трофей, а сидить на ній верхи. Дослідники припускають, що зміна ролей може вказувати на інший статус зображеного персонажа або на особливий міфологічний сюжет, притаманний раннім осілим громадам Анатолії.

Новий сюжет давньої міфології / Фото Міністерства культури Туреччини

Культ диких хижаків доби неоліту

Леопард є найпопулярнішим художнім мотивом Карахантепе: його фігури прикрашають монументальні Т-подібні колони, кам'яні лави та окремі рельєфи. Подібні мотиви зі сценами протистояння людей і диких биків чи котячих знаходили й у сусідньому комплексі Сайбурч.

За словами керівника експедиції професора Неджмі Карула, на етапі переходу від мисливства до осілого способу життя люди відчували глибокий духовний зв'язок із дикою природою. Небезпечні тварини сприймалися не просто як здобич чи джерело м'яса, а як символи сили, трансформації або сакральні охоронці простору.

Таємниці комплексу Карахантепе

Карахантепе займає площу близько 14 гектарів і вважається одним із найважливіших центрів зародження людської цивілізації поряд зі всесвітньо відомим Гебеклі-Тепе. Комплекс налічує понад 250 Т-подібних кам'яних мегалітів і монументальних споруд.

Знамените місце розкопок / Фото Pexels

Нововідкрита статуя вершника на леопарді додає ще одну важливу деталь до розуміння світогляду людей неоліту, підтверджуючи, що складні оповідні сюжети, міфи та візуальне мистецтво існували задовго до появи писемності.