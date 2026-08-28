Ученые обнаружили 70-сантиметровую известняковую скульптуру возрастом около 11 тысяч лет, изображающую человека, сидящего верхом на спине грозного хищника – леопарда. Находка сохранилась на том же месте, где ее оставили в древности – на каменной скамье внутри круглого сооружения с каменным полом.

Перевернутый сюжет: от добычи к всаднику

Образ большой кошки для Карахантепе не нов, однако ранее исследователи находили композиции с противоположным смыслом: там человек нес агрессивного леопарда на своей спине. При этом хищников никогда не изображали мертвыми – у них были выразительные оскалы, острые зубы и напряженные позы.

Новая статуя впервые демонстрирует обратное взаимодействие: человек уже не несет животное как груз или трофей, а сидит на нем верхом. Исследователи предполагают, что смена ролей может указывать на иной статус изображенного персонажа или на особый мифологический сюжет, присущий ранним оседлым общинам Анатолии.

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Новый сюжет древней мифологии / Фото Министерства культуры Турции

Культ диких хищников эпохи неолита

Леопард является самым популярным художественным мотивом Карахантепе: его фигуры украшают монументальные Т-образные колонны, каменные скамьи и отдельные рельефы. Подобные мотивы со сценами противостояния людей и диких быков или кошачьих встречались и в соседнем комплексе Сайбурч.

По словам руководителя экспедиции профессора Неджми Карула, на этапе перехода от охоты к оседлому образу жизни люди ощущали глубокую духовную связь с дикой природой. Опасные животные воспринимались не просто как добыча или источник мяса, а как символы силы, трансформации или сакральные хранители пространства.

Тайны комплекса Карахантепе

Карахантепе занимает площадь около 14 гектаров и считается одним из важнейших центров зарождения человеческой цивилизации наряду со всемирно известным Гебекли-Тепе. Комплекс насчитывает более 250 Т-образных каменных мегалитов и монументальных сооружений.

Знаменитое место раскопок / Фото Pexels

Недавно обнаруженная статуя всадника на леопарде добавляет еще одну важную деталь к пониманию мировоззрения людей неолита, подтверждая, что сложные повествовательные сюжеты, мифы и изобразительное искусство существовали задолго до появления письменности.