Новий рік кожні 70 годин: астрономи натрапили на аномальні світи, де час летить шалено швидко

Людська уява звикла відміряти рік 365 днями неспішного обертання Землі навколо Сонця, проте закони Всесвіту здатні запропонувати значно екстремальніші сценарії.

Нещодавно астрономи з обсерваторії Грінхілл на острові Тасманія підтвердили існування двох дивовижних екзопланет, чий орбітальний рух більше нагадує шалену карусель, ніж звичний планетарний цикл. У цих далеких світах повна зміна пір року та новий оберт навколо материнської зорі відбуваються швидше, ніж тривають звичайні земні вихідні – всього за три дні.

Тріумф скромної обсерваторії та дані NASA

Відкриття стало справжнім проривом для австралійських дослідників, які понад два роки ретельно аналізували сигнали космічного телескопа NASA TESS. Цей апарат шукає далекі світи транзитним методом, фіксуючи ледь помітне регулярне згасання світла зірок у моменти, коли перед ними проходить планета.

На деяких планетах час летить дуже швидко / Фото Pixabay

Попри порівняно скромне обладнання наземної станції Грінхілл, саме розрахунки та спостереження тасманійських учених дали змогу перетворити теоретичні підозри на залізно доведені астрономічні факти й точно вирахувати параметри орбіт.

Розпечені велетні

Першим підтвердженим гігантом став TOI-3053b – класичний "гарячий Юпітер", що перевершує за радіусом найбільшу планету нашої системи у понад 1,2 раза. Він мчить навколо старої зорі віком майже вісім мільярдів років, роблячи повний виток рівно за три доби.

Ще химерніший вигляд має другий об'єкт, TOI-3278b, який вчені охрестили "роздутим Сатурном". Будучи ще більшим за Юпітер за габаритами, він виявився втричі легшим за нього: божевільний жар зірки, біля якої планета пролітає за три з чвертю дні, нагріває атмосферу до екстремальних температур і буквально розпирає велетня зсередини, перетворюючи його на пухку газову кулю.

Поряд із ними дослідники виявили й третього кандидата, планетний статус якого наразі перевіряється, із періодом обертання близько 3,14 дня. Керівник спостережень Томас Планкетт підкреслює унікальність знахідки: подібні екстремальні гіганти – колосальна рідкість для космосу, адже утворюються менш ніж біля одного відсотка всіх відомих світил.