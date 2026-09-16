Недавно астрономы из обсерватории Гринхилл на острове Тасмания подтвердили существование двух удивительных экзопланет, чье орбитальное движение больше напоминает безумную карусель, чем привычный планетарный цикл. В этих далеких мирах полная смена времен года и новый оборот вокруг материнской звезды происходят быстрее, чем длятся обычные земные выходные – всего за три дня.

Триумф скромной обсерватории и данные NASA

Открытие стало настоящим прорывом для австралийских исследователей, которые более двух лет тщательно анализировали сигналы космического телескопа NASA TESS. Этот аппарат ищет далекие миры транзитным методом, фиксируя едва заметное регулярное затухание света звезд в моменты, когда перед ними проходит планета.

На некоторых планетах время летит очень быстро / Фото Pixabay

Несмотря на сравнительно скромное оборудование наземной станции Гринхилл, именно расчеты и наблюдения тасманийских ученых позволили превратить теоретические предположения в железобетонные астрономические факты и точно рассчитать параметры орбит.

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Раскаленные гиганты

Первым подтвержденным гигантом стала TOI-3053b – классический "горячий Юпитер", что превосходит по радиусу самую большую планету нашей системы более чем в 1,2 раза. Он мчится вокруг старой звезды возрастом почти восемь миллиардов лет, совершая полный оборот ровно за три суток.

Еще более причудливый вид имеет второй объект, TOI-3278b, который ученые окрестили "раздутым Сатурном". Будучи по габаритам еще больше Юпитера, он оказался втрое легче его: безумный жар звезды, возле которой планета пролетает за три с четвертью дня, нагревает атмосферу до экстремальных температур и буквально распирает гиганта изнутри, превращая его в рыхлый газовый шар.

Наряду с ними исследователи обнаружили и третьего кандидата, планетарный статус которого в настоящее время проверяется, с периодом вращения около 3,14 дня. Руководитель наблюдений Томас Планкетт подчеркивает уникальность находки: подобные экстремальные гиганты – колоссальная редкость для космоса, ведь они образуются менее чем у одного процента всех известных светил.