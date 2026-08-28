Спить усю зиму, плаває, як видра, та прикидається мертвим: на Поліссі живе унікальний звір

У вологих лісах і заплавах Полісся мешкає дивовижний хижак. Його часто плутають із американським єнотом через характерну темну "маску" на морді, однак цей звір куди унікальніший.

Єнотоподібний собака належить до родини псових і має низку унікальних звичок, не властивих жодному іншому її представнику!

Майстерний плавець і нічний мисливець

Цей звір чудово почувається у воді, легко перепливає широкі річки та болота в пошуках поживи. На полювання він виходить переважно в сутінках або вночі, а вдень ховається в норах, які нерідко відбирає в борсуків чи лисиць.

Як плаває єнотовидний собака: дивіться відео

Завдяки всеїдності тварина легко пристосовується до будь-яких умов: живиться дрібними гризунами, жабами, рибою, молюсками, комахами, а також ягодами та корінцями.

Єдиний у своєму роді, хто спить узимку

Довжина тіла тварини сягає 50 – 68 сантиметрів, а вага влітку становить близько 4 – 6 кілограмів. Проте до осені хижак активно нагулює жир, збільшуючи масу до 8 – 10 кілограмів і відрощуючи густе тепле хутро з щільним підшерстям.

Єнотоподібний собака – єдиний представник родини псових у світі, який впадає у справжню зимову сплячку, залишаючись у сховку з настанням стійких морозів аж до березня.

Хитрість замість бою: театр перед ворогом

Зіткнувшись із небезпекою чи хижаком, єнотоподібний собака часто не тікає й не атакує, а вдається до танатозу – майстерно прикидається мертвим. Тварина падає на землю, заплющує очі й перестає рухатися.

Щойно загроза зникає, вона обережно підводиться, нюхає повітря й непомітно зникає в заростях.

Сім'я та історія розселення

Ці тварини моногамні: вони утворюють міцні пари, спільно захищають територію та виховують потомство. Навесні самка народжує сліпих малят, а самець бере активну участь у їхньому вигодовуванні та захисті.

Природна батьківщина виду – Східна Азія, однак у середині XX століття його штучно розселили в Європі. Вологі ліси та заплави українського Полісся, зокрема й територія Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, стали для нього ідеальним новим домом.