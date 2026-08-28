Енотоподобная собака относится к семейству псовых и обладает рядом уникальных привычек, не присущих ни одному другому представителю этого семейства!

Искусный пловец и ночной охотник

Это животное прекрасно чувствует себя в воде, легко переплывает широкие реки и болота в поисках добычи. На охоту оно выходит преимущественно в сумерках или ночью, а днем прячется в норах, которые нередко отнимает у барсуков или лисиц.

Как плавает енотовидная собака: смотрите видео

Благодаря всеядности животное легко приспосабливается к любым условиям: питается мелкими грызунами, лягушками, рыбой, моллюсками, насекомыми, а также ягодами и корешками.

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Единственный в своем роде, кто спит зимой

Длина тела животного достигает 50–68 сантиметров, а вес летом составляет около 4–6 килограммов. Однако к осени хищник активно откармливается, увеличивая массу до 8–10 килограммов и отращивая густую теплую шерсть с плотным подшерстком.

Енотоподобная собака – единственный представитель семейства псовых в мире, который впадает в настоящую зимнюю спячку, оставаясь в укрытии с наступлением устойчивых морозов вплоть до марта.

Хитрость вместо борьбы: спектакль перед врагом

Столкнувшись с опасностью или хищником, енотоподобная собака часто не убегает и не совершает атаку, а прибегает к танатозу – мастерски притворяется мертвой. Животное падает на землю, закрывает глаза и перестает двигаться.

Только что угроза исчезает, она осторожно поднимается, обнюхивает воздух и незаметно исчезает в зарослях.

Семья и история расселения

Эти животные моногамны: они образуют прочные пары, совместно защищают территорию и воспитывают потомство. Весной самка рожает слепых детенышей, а самец принимает активное участие в их вскармливании и защите.

Естественная родина вида – Восточная Азия, однако в середине XX века его искусственно расселили в Европе. Влажные леса и поймы украинского Полесья, в том числе территория Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, стали для него идеальным новым домом.