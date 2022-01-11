Держал тело на балконе, а потом утопил: взяли под стражу подозреваемого в убийстве харьковчанина

В Харькове взяли под стражу мужчину, которого подозревают в ужасном убийстве. Он также пытался утопить тело жертвы.

О том, что злоумышленника отправили в СИЗО, сообщили 11 января. Мужчина там, вероятно, будет находиться до завершения расследования.

Это событие Примотал к ногам камень и выбросил в пруд: в Харькове задержали убийцу

Ждет сурового приговора

Решение о заключении под стражу принял следственный судья Червонозаводского райсуда. Следует вспомнить, что за день до этого, этому мужчине объявили подозрение.

Дело расследуют по статье об умышленном убийстве. Если его вину смогут доказать, то подозреваемый отправится в тюрьму на срок от 10 до 15 лет.

Что было известно ранее

Об ужасном происшествии стало известно, когда в местном водоеме обнаружили тело женщины. У него были связаны конечности. Также веревкой привязали куски асфальта.

Когда начали устанавливать обстоятельства, быстро нашли причастных. По данным полицейских, подозреваемый в начале декабря привел домой друзей, с которыми распивал алкоголь. Между ним и жертвой возникла перепалка.

Нападавший несколько раз ударил оппонентку кулаком в лицо и она потеряла сознание. Пока мужчины пошли выпивать в другую комнату, потерпевшая скончалась. Впоследствии злоумышленник вынес ее тело на балкон и оставил там на неделю. Однако все же решил от него избавиться.



Асфальт, который привязали к ногам жертвы / Фото прокуратуры Харьковской области

Читайте полный текст сообщения прокуратуры Харьковской области:

Постановлением следственного судьи Червонозаводского районного суда г. Харькова от 11 января 2022 года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога ранее судимому мужчине, который подозревается в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Игорь Белодед, досудебным расследованием установлено, что в декабре прошлого года 42-летняя харьковчанка вместе с другими знакомыми употребляла алкоголь в гостях у 50-летнего соседа.

После этого между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину кулаком в лицо, от чего она упала на пол. В дальнейшем он продолжил бить женщину ногами по туловищу, в результате чего она скончалась.