Экс-полицейский подстрелил студента в харьковском метро: возник "масковый" конфликт

В Харьковском метрополитене 17 ноября возник конфликт между несколькими подростками и мужчиной. Впоследствии юноши, вероятно, поняли, что не стоило его начинать.

Ведь их оппонентом оказался бывший харьковский правоохранитель, сразу доставший пистолет. Как следствие, один из подростков получил огнестрельное ранение.

Накануне В Днепре подростки угрожали пистолетом прохожему: неудачно сделал замечание

Замечание зашло слишком далеко

По данным следователей, мужчина начал делать парням замечание касательно неправильного ношения масок. Студенты же в ответ лишь нецензурно выражались в его адрес.

Они вышли из вагона на платформу станции метро "Госпром". Там парни якобы привели к обострению конфликта – начали толкать мужчину.

Как раз тогда бывший работник налоговой полиции не сдержался и достал пистолет. Он сделал несколько выстрелов вверх, а затем один в ногу студента.

Правоохранители возле метро, ​​где произошла стрельба / Фото телеграма ХС

Что грозит за такой поступок

Когда экс-полицейский был задержан, он объяснил свои действия необходимой самообороной. Мужчина стал фигурантом дела по статье о хулиганстве, которое совершили с применением огнестрельного оружия. Соответствующая статья предусматривает от 3 до 7 лет заключения.



Удостоверение задержанного экс-правохранителя / Фото Прокуратуры Харьковщины

Другая стрельба в этот день

Также 17 ноября в Одессе вызвали полицию в квартиру, в которой удерживали 2 женщин. Злоумышленник вел себя агрессивно и устроил стрельбу из пневматического пистолета.

Когда правоохранители прибыли 2 потерпевших прятались в ванне. А вот у мужчины были явные признаки наркотического опьянения. После задержания в его доме произвели обыск. Там нашли не только подозрительный белый порошок, но и фальшивые документы.