Наезд внедорожника на двоих детей в Харькове: дело водителя-наркомана передали в суд

Следователи завершили расследование ДТП, которое произошло в Харькове 11 ноября. Речь идет о наезде внедорожника на двух 13-летних детей.

Его совершил мужчина, находившийся за рулем в состоянии наркотического опьянения. О том, что материалы следствия передали в суд, сообщили 28 января.

К теме "Светился" в криминале и имеет удостоверение УБД, – СМИ о водителе, сбившем 2 детей в Харькове

Какое наказание может избрать суд

Дело будут рассматривать в Дзержинском суде Харькова. Квалификация не будет отличаться от той, о которой говорилось с начала расследования.

То есть руководителя будут судить по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения. Если вину злоумышленника смогут доказать, ему грозит от 3 до 8 лет заключения. Также у мужчины могут забрать права на 8 лет.

Главное об этой аварии

Автомобиль Toyota Land Cruiser сбил детей на перекрестке проспекта Науки с улицей Тобольска. Школьники в это время как раз возвращались с учебы и переходили дорогу.

Мальчика водитель после наезда еще 10 метров тянул по дороге. Несмотря на крайне жесткую ситуацию, дети чудом не получили значительных повреждений. У них диагностировали лишь легкие сотрясения головного мозга, ушибы и царапины.

Автомобиль, сбивший детей, принадлежал сыну главы Харьковской РГА. Однако управлял им не родственник чиновника. Мужчина говорил, что причиной наезда на детей было то, что "отвлекся на телефон". Однако, по свидетельствам очевидцев, после ДТП он вел себя неадекватно и постоянно пытался что-то доказать.

Поэтому правоохранители решили, что нужна медицинская экспертиза. После ее проведения специалисты констатировали, что обнаружили в крови запрещенное вещество метадон.

Момент аварии сняли сразу несколько камер: смотрите сюжет 24 канала