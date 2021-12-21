Под Харьковом живодеры убили кошку и повесили на воротах церкви

В Чкаловском на Харьковщине изверги жестоко убили кошку, которой волонтеры уже нашли передержку и должны были забрать. Тело животного злоумышленники повесили на воротах церкви. Об этом стало известно 20 декабря.

Зоозащитники рассказали, что давно занимались кошкой Мальвой, однако после стерилизации были вынуждены снова выпустить на улицу. Ей было около трех лет.

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Жестокости нет предела

Также волонтеры поделились трагической историей жизни животного. По их словам, Мальва была трехлапой. Одна из жительниц дома однажды увидела, что кошка заходит в подъезд, и специально перебила ей лапу дверью.

Опасаясь за жизнь пушистой красавицы, опекуны долго призывали неравнодушных людей взять ее домой, но не успели этого сделать.

Мы нашли ей передержку, но поздно. Ее зверски убили и демонстративно повесили на воротах церкви. Пока вы ждете, что кто-то спасет, заберет – такие, как Мальва, умирают, не дождавшись своего шанса,

– написали в отчаянии волонтеры.

О кошке Мальве волонтеры заботились уже давно / Фото из инстаграма kotikdom_kharkiv

Злая жительница дома перебила кошке лапу дверью подъезда / Фото из инстаграма kotikdom_kharkiv

Одну жизнь еще можно спасти

Также в сообществе рассказали, что живодеры выбрали себе новую жертву – рыжего кота, которому отрубили хвост и сломали ребра. Харьковчан и жителей области попросили спасти хотя бы эту жизнь, пока не стало поздно.

Волонтеры нашли кошке передержку, но не успели забрать с улицы / Фото из инстаграма kotikdom_kharkiv

Тексты публикаций kotikdom_kharkiv:

Мальва – трехцветная пушистая красавица, которую пришлось после стерилизации выпустить во двор. К сожалению, сказали жители домов, которые рядом, женщина со злости, что кошка заходит в подъезд, дверью перебила ей лапку. Теперь лапа раздроблена, зажила, и кошечка хромает. Может, сейчас кто-то увидит в ней именно ту, которую смогут любить и заботиться. Мальва ходит на лоток. Ей примерно три года.

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Мне очень больно это писать, еще больнее будет Вике, которая пыталась ее спасти. Это – кошечка-трехлапка, ее добили! Мы нашли ей передержку, но поздно. Ее зверски убили и демонстративно повесили на воротах церкви. Пока вы ждете, что кто спасет, заберет – такие, как Мальва, умирают, не дождавшись своего шанса.

Мальву уже убили, а рыжему отрубили хвост и сломали ребра! Но ведь рыжий еще жив!