Примотал к ногам камень и выбросил в пруд: в Харькове задержали убийцу

Харьковские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомой. Злоумышленник пытался избавиться от тела.

Тело погибшей обнаружила жительница Харькова в пруду. К ногам женщины скотчем примотали камень.

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Обстоятельства убийства

Совершение особо тяжкого преступления инкриминируют 50-летнему харьковчанину. Он был знаком с жертвой.

В начале декабря он привел домой друзей, с которыми распивал алкоголь. Между ним и женщиной возникла перепалка.

Следователи установили личность погибшей, но пока подробностей не сообщают.

Агрессор дважды ударил оппонентку кулаком в лицо. В результате полученных травм женщина умерла. Ее тело злоумышленник вынес на балкон и оставил там на неделю.

Мужчина пытался скрыть преступление

Через 7 дней после убийства фигурант дела вернулся домой. Он запихнул тело жертвы в мешок.

Злоумышленник заручился поддержкой знакомой и решил скрыть убийство. Вместе они отнесли мешок к пруду, где мужчина привязал к нему камень и бросил в воду.

Задержанному объявили о подозрении в совершении умышленного убийства. Следственные действия продолжаются.

Случай на Львовщине

Другой, не менее жестокий случай произошел возле Дрогобыча. Житель Львовщины поссорился с 50-летним односельчанином и схватился за нож.

30-летний мужчина нанес несколько ударов оппоненту. Пострадавшего доставили в больницу, однако медикам спасти жизнь не удалось.

Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет заключения за убийство. Его задержали и вскоре должны объявить о подозрении и мере пресечения на время расследования дела.