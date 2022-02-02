Трагически погиб 18-летний заключенный Харьковского СИЗО: заметили лишь на рассвете

Охранники Харьковского СИЗО утром 2 февраля заметили гибель одного из заключенных. 18-летний юноша был повешенным в собственной камере.

В учреждение немедленно направили проверку. Об этом стало известно из сообщения на сайте уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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Юношу пытались реанимировать

Руководство следственного изолятора сообщило, что тело обнаружили во время утреннего обхода. Парень был повешен на простынях, которые привязали к внутренней стороне решетки.

Его заметили в 6:18 и туда немедленно вызвали фельдшера. Медик начал проводить реанимационные мероприятия, однако было уже слишком поздно. Примерно через 10 минут прибыла скорая, работники которой констатировали смерть.

Содержался с тремя несовершеннолетними. Жалоб относительно условий содержания и ненадлежащего отношения к нему со стороны сокамерников и работников следственного изолятора в администрацию учреждения не поступало,

– отметили в сообщении.

В учреждении считают, что этот случай был самоубийством. Однако следователи устанавливают детали для опровержения или подтверждения версии.

Кто поехал проверять изолятор

Уполномоченный ВР по правам человека сразу дал поручение своим подчиненным в Отделе регионального представительства в восточных областях. В учреждение должны были немедленно выехать Сергей Кузьменко и Андрей Бохвало.

Это было нужно, чтобы увидеть насколько соблюдают права удерживаемых лиц. Кроме этого, в СИЗО начали проводить служебное расследование трагического инцидента.

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