6 кілометрів на годину: жахливий київський затор зняли з безпілотника

Жителі Києва та Бориспільського району області вже тиждень страждають від шалених заторів, які утворилися на Північному мосту внаслідок ремонту деформаційних швів. У години пік автомобілістам доводиться проводити у корку дуже багато часу.

Ділянка дороги, яка є критичною для мешканців найнаселеніших районів столиці, стала фактично заблокованою для проїзду. Відео шаленого затору зняли з висоти пташиного польоту.

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У коментарях до допису в соцмережах кияни зазначили, що не бачать активну роботу підрядників у денний час.

Триватиме до жовтня

Також жителі столиці активно діляться враженнями про те, скільки їхали до самого мосту та до ділянки, де можна розігнатися.

Як виявилося у пікові години водії рухаються проспектом Бажана зі швидкістю пішоходів. При тому, що максимально дозволена швидкість на цій вулиці – 80 кілометрів на годину.

Деякі автовласники зранку 31 серпня проїхали 4 кілометри затору за 40 хвилин. У інших це зайняло понад годину.

Крім того, жителі Позняків, Осокорків та Харківського масиву, а також агломерацій столиці стверджують, що внаслідок часткового перекриття руху Південним мостом затори скували майже весь Дарницький район Києва.

Триватиме ремонт до 1 жовтня. Тому до подібних незручностей доведеться звикати.

Дивіться відео величезного затору у Києві на проспекті Бажана: