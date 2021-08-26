Як тільки ремонтники перекрили ділянку дороги на мості, його пропускна здатність значно знизилася. Тому в годину пік затор тягнувся аж до станції метро "Бориспільська".

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Оскільки варіантів швидко дістатися центру мешканці Позняків, Осокорків та Харківського масиву, а також Борисполя та прилеглих населених пунктів не було, автомобілісти намагалися скористатися іншими мостами.

Ремонт триватиме до 1 жовтня

За даними Київавтодору, роботи з ремонту деформаційних швів почалися ще 24 серпня. Однак місто було фактично пустим, тому кияни незручностей не помітили.

Втім, вже 26 серпня стався транспортний колапс. Спочатку – через години пік, а згодом – через величезну кількість фур.

Крім того, затори утворилися на всіх дорогах на під'їзді до Дарницького мосту.



Рух Південним мостом уповільнюють фури / Фото dtp.kiev.ua

Наразі єдині не заблоковані смуги для руху на Південному мості фактично зайняли вантажівки, які рухаються дуже повільно. Довжина затору, згідно з даними Google maps, перевищує 8 кілометрів.

Закінчити ремонт деформаційних швів комунальники планують лише 1 жовтня. То ж, до погіршення транспортної ситуації жителям Лівого берега, судячи з усього, доведеться звикати.

Дивіться відео жахливого затору у Києві на Південному мості: