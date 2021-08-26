Как только ремонтники перекрыли участок дороги на мосту, его пропускная способность значительно снизилась. Поэтому в час пик пробка тянулась вплоть до станции метро "Бориспольская".
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Поскольку вариантов быстро добраться до центра у жителей Позняков, Осокорков и Харьковского массива, а также Борисполя и близлежащих населенных пунктов не было, автомобилисты пытались воспользоваться другими мостами.
Ремонт продлится до 1 октября
- По данным Киевавтодора, работы по ремонту деформационных швов начались еще 24 августа. Однако город был фактически пустым, поэтому киевляне неудобств не заметили.
- Впрочем, уже 26 августа произошел транспортный коллапс. Сначала – из-за часов пик, а потом – из-за огромного количества фур.
- Кроме того, пробки образовались на всех дорогах на подъезде к Дарницкому мосту.
Движение по Южному мосту замедляют фуры / Фото dtp.kiev.ua
Пока единственные не заблокированные полосы для движения на Южном мосту фактически заняли грузовики, которые двигаются очень медленно. Длина пробки, согласно данным Google maps, превышает 8 километров.
Закончить ремонт деформационных швов коммунальщики планируют только 1 октября. Поэтому, к ухудшению транспортной ситуации жителям Левого берега, судя по всему, придется привыкать.
Смотрите видео ужасной пробки в Киеве на Южном мосту: