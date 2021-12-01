Фейки про пандемію і "цитати" Каддафі: у поліклініці Києва розклеїли антивакцинаторські заклики

В одній із поліклінік у Голосіївському районі Києва невідомі розклеїли листівки з фейками про коронавірус і антивакцинаторськими міфами. Відео з доказами цього оприлюднили у мережі 1 грудня.

Крім того, такі самі агітки з'явилися просто на вхідних дверях медичної установи. При цьому ніхто з адміністрації та співробітників поліклініки не додумався познімати їх.

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У що намагаються змусити повірити людей

Зловмисники використовували у своїх роздруківках міфи про світову змову та про те, що вакцинація проти COVID-19 – це нібито спосіб убивства людей.

Крім того, у причетності до вигаданого "злочину" вони звинувачували лікарів і загалом медиків.

Також противники вакцинації роздрукували вигадані цитати лівійського диктатора Муамара Каддафі та фейк про те, що в Ізраїлі нібито 70% важких випадків коронавірусу припадає на повністю щеплених людей.

У Голосієво невідомі обклеїли поліклініку антивакцинаторськими листівками / Скриншоти відео

У Києві зловмисники розвісили в поліклініці пропагандистські листівки проти вакцинації: відео

Сумнівне коріння акцій антиваксів

На київській акції протесту противників вакцинації 24 листопада помітили жінок з підозрілою символікою. Вони тримали у руках плакати з QR-кодами, в яких було зашите посилання на сайт партії "Єдина Росія". Згодом протестувальниці спробували непереконливо виправдатися, мовляв, так хотіли показати негативне ставлення до самих QR-кодів і до політсили лідера країни-агресора Росії.

Текст публікації Magnolia TV:

У Голосіївській поліклініці в Києві на дошці оголошень та й на самому вході повісили антивакцинаторські оголошення. Цікаво, адміністрація це взагалі бачила?