В Ирпене директор и воспитательница частного детсада подрались на глазах у детей

В одном из частных детсадов Ирпеня Киевской области директор и воспитательница устроили драку на глазах у детей. Конфликт случился еще 9 декабря, а придали ему огласку 20 декабря.

На кадрах видно, как женщины кричат друг на друга и применяют силу. В какой-то момент между ними пробегает маленькая девочка, но даже это не останавливает педагога и ее руководительницу.

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Битва за зарплату

Впоследствии воспитательница рассказала, что скандал возник из-за того, что директор отказалась отдавать ей зарплату – 17 000 гривен. К тому же, потерпевшая вообще не была оформлена на работе.

В разгар ссоры директор напала на подчиненную и обругала ее, а та решила отбиваться. На вопрос, почему все происходило при детях, женщина ответила, что решила не переходить в комнату без камер видеонаблюдения.

Со своей стороны директор заявила, что якобы не била свою оппонентку, а только толкала, потому что та не давала ей повесить курточку. Усмирять женщин пришлось поварихе, выбежавшей разнимать их прямо в фартуке.

Родители взбунтовались

После увиденного родители начали массово забирать детей из частного дошкольного учреждения и требовать возврата средств – месячный абонемент в этот сад стоил 6 000 гривен. Директор уже пожаловалась на непоправимые последствия для своего бизнеса – якобы из-за скандала садик обанкротился и теперь выставлен на продажу за 5 000 долларов.

Однако родители настаивают, чтобы его вообще лишили лицензии. По их словам, директор частного учреждения позволяет себе агрессивное поведение не только в отношении воспитателей. Она грубо и резко общается даже со своими клиентами и даже угрожает им судами за негативные комментарии в интернете.

Одна из мам обратилась к психологу за заключением о том, что драка между работниками садика негативно сказалась на ее дочери.

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