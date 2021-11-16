В Киеве мужчина убил и расчленил свою мать: прокуратура настаивает на принудительном лечении

В Киеве мужчина забил до смерти свою 64-летнюю мать и расчленил ее тело. По данным экспертизы, в момент преступления он имел психические отклонения. Прокуратура настаивает на принудительном лечении мужчины.

Инцидент произошел 13 мая в собственной квартире злоумышленника. Мужчина пытался скрыться, однако полицейским удалось его задержать.

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Бил по голове

Мужчина нанес многочисленные удары матери по голове, причинив ей смерть. Тогда пытался скрыть преступление, и с помощью пилы расчленил ее тело. Отдельные части тела он разбросал за пределами квартиры.

В дальнейшем мужчина пытался скрыться, однако его задержали сотрудники полиции на территории Киевской области.

Прокуратура требует лечения

Правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы доказать вину мужчины в умышленном убийстве. Однако, результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что он по своему психическому состоянию не мог осознавать своих действий.

По заключению врачей, сейчас психическое состояние злоумышленника не изменилось. Поэтому он требует принудительного лечения и госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

Прокуратура направила в суд ходатайство о принудительном лечении. Его будет рассматривать Подольский районный суд.