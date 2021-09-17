В Киеве нашли подозреваемого в убийстве женщины, которая жила в палатке у реки

Вероятного убийцу 37-летней уроженки Черниговщины нашли. Им оказался 66-летний иностранец. Мужчина не имеет постоянного места жительства в Киеве. Сейчас суд избирает ему меру пресечения.

Полицейские и военнослужащие обыскали прилегающие возле места преступления и соседние районы. Об этом рассказал заместитель начальника полиции Киева Андрей Гарастюк 16 сентября.

К теме Жила в палатке у реки: разыскивают 2 мужчин, которые убили женщину в Киеве

Иностранец без места жительства

В убийстве женщины, которая жила в палатке возле воды, подозревали двух мужчин. Один из них оказался 66-летним иностранцем. Мужчина был похож на того, что на фотороботе. Впоследствии его узнал свидетель.

Злоумышленнику за умышленное убийство женщины может грозить до 15 лет лишения свободы. Полицейские обратились в суд, чтобы он выбрал для подозреваемого меру пресечения – содержание под стражей.

У другого мужчины, которого разыскивали, статус свидетеля.

В Киеве нашли злоумышленников, которых разыскивали за убийство женщины: видео Нацполиции Киева

Убийство женщины, жившей в палатке: что известно