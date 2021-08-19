В Киеве в общежитии университета застрелился полицейский, – СМИ
Источник:Obozrevatel
В Печерском районе Киева 19 августа нашли тело полицейского Сергея Горошко. Мужчина якобы покончил с собой, выстрелив себе в голову.
Тело обнаружили в общежитии Национального транспортного университета, что на улице Михаила Бойчука. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на собственные источники.
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Что известно о погибшем
- Мужчина 1982 года рождения был подполковником полиции.
- Согласно декларации на Youcontrol, Горошко занимал должность заместителя начальника отдела Департамента превентивной деятельности Нацполиции.
- Также он жил на первом этаже этого общежития.
Общежитие, где жил полицейский / Фото Obozrevatel
Вероятно, это было самоубийство
По предварительной информации, мужчина покончил с собой. Предполагают, что он выстрелил себе в голову из карабина. Перед смертью полицейский якобы позвонил матери.
На месте работают правоохранители / Фото Obozrevatel
Нашли предсмертную записку
На месте смерти подполковника якобы нашли записку. Там были слова "Простите меня".
В общежитие прибыли начальник и следственно-оперативная группа Печерского района Киева. Обстоятельства выясняют.Обратите внимание! 24 канал связался с полицией Киева и Государственным бюро расследований. Однако сейчас дело отказываются комментировать.
Общежитие, где произошла трагедия / Фото Obozrevatel