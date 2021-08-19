В Киеве в общежитии университета застрелился полицейский, – СМИ

В Печерском районе Киева 19 августа нашли тело полицейского Сергея Горошко. Мужчина якобы покончил с собой, выстрелив себе в голову.

Тело обнаружили в общежитии Национального транспортного университета, что на улице Михаила Бойчука. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на собственные источники.

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Что известно о погибшем

Мужчина 1982 года рождения был подполковником полиции.

Согласно декларации на Youcontrol, Горошко занимал должность заместителя начальника отдела Департамента превентивной деятельности Нацполиции.

Также он жил на первом этаже этого общежития.



Общежитие, где жил полицейский / Фото Obozrevatel

Вероятно, это было самоубийство

По предварительной информации, мужчина покончил с собой. Предполагают, что он выстрелил себе в голову из карабина. Перед смертью полицейский якобы позвонил матери.



На месте работают правоохранители / Фото Obozrevatel

Нашли предсмертную записку

На месте смерти подполковника якобы нашли записку. Там были слова "Простите меня".

В общежитие прибыли начальник и следственно-оперативная группа Печерского района Киева. Обстоятельства выясняют.

24 канал связался с полицией Киева и Государственным бюро расследований. Однако сейчас дело отказываются комментировать.



Общежитие, где произошла трагедия / Фото Obozrevatel