В Киеве трагически погибла женщина, выпав из окна 9 этажа: фото с места трагедии

В Дарницком районе Киева трагически погибла женщина. Утром 23 ноября она выпала из окна 9 этажа.

Трагедия произошла на улице Елены Пчилки, 8. От полученных травм женщина погибла на месте жуткого инцидента.

Роковое место

Показательно, что на этом же месте несколько месяцев назад произошел подобный смертельный случай. Туда прибыли полицейские и оградили территорию. Сейчас следователи разбираются в причинах и обстоятельствах гибели женщины.



От полученных травм женщина погибла на месте / Фото dtp.kiev.ua

В полиции 24 каналу подтвердили информацию о гибели женщины. В частности, не исключается версия суицида.

Женщина 1951 года рождения выпрыгнула из окна квартиры. По предварительной квалификации следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (самоубийство),

– рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

Похожая трагедия на Волыни

В Волынской областной больнице 21 ноября ушел из жизни 76-летний львовянин, который лечился от коронавируса. Мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа и погиб мгновенно.

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Трагическое чрезвычайное происшествие на улице Елены Пчилки, 8, погиб человек. По версии очевидцев, женщина упала из окна с 9 этажа жилого дома. На этом месте несколько месяцев назад был похожий случай. Полиция отгородила место происшествия. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.