На Киевщине молодые люди порезали женщину ножом и изнасиловали ее, у одного из них – ВИЧ

Суд Белой Церкви закончил рассмотрение уголовного производства о разбойном нападении на женщину и ее изнасиловании. На момент совершения преступления нелюдям было 18 и 19 лет.

По данным прокуратуры Киевской области, преступление произошло в феврале 2020 года. Молодые люди увидели 42-летнюю женщину, которая вышла из дома поздно вечером, и решили на нее напасть.

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Старший из преступников несколько раз ударил женщину ножом и изнасиловал ее.

Насильник знал, что болеет ВИЧ

Согласно материалам уголовного производства, 18-летний и 19-летний злоумышленники напали на женщину на Молодежной улице возле гаражей.

После нападения оба преступника совершили в отношении женщины сексуальные преступления, однако младший лишь заставил потерпевшую удовлетворить его без проникновения.

Женщину нелюди оставили раненой и без возможности даже вызвать скорую. У потерпевшей забрали телефон и часы.

К счастью, пострадавшей чудом удалось выжить, однако впоследствии выяснилось, что насильник мог заразить женщину ВИЧ. Как впоследствии выяснили правоохранители, преступник знал о своей болезни и состоял на учете с ВИЧ-инфекцией

Насильник должен был сидеть в тюрьме

Следователи, расследовавшие уголовное производство, довольно быстро установили личности предполагаемых злоумышленников. Дома у младшего подозреваемого нашли украденный у женщины телефон. Он спрятал его в вентиляционном отверстии.

На момент совершения преступления молодые люди не имели судимостей, однако 19-летний парень уже дважды мог оказаться за решеткой. Сначала его поймали за хранение наркотиков, однако отпустили из-за того, что тогда он не был совершеннолетним. Через 2 года молодому человеку уже исполнилось 18. Тогда он стал подозреваемым в ограблении супермаркета "Фуршет" в Белой Церкви. Впрочем, по данным источников "Обозревателя", дело замяли. Поэтому вместо пребывания в тюрьме парень получил возможность в дальнейшем совершать преступления.

Во время рассмотрения дела о нападении на женщину в суде злоумышленников признали виновными. 19-летний парень получил 9 лет тюрьмы за изнасилование, разбойное нападение, а также то, что подверг потерпевшую опасности заражением ВИЧ. Товарищ осужденного получил 7 лет заключения. Ему инкриминировали сексуальное насилие и разбойное нападение. Кроме того, будет конфискована половина имущества преступников и они должны выплатить потерпевшей более 450 тыс. грн материального и морального ущерба.